Il talento dei viola commette una serie di errori imperdonabili e che costano carissimo, Ribery è il faro della squadra di Iachini. Negli ospiti brillano i due marcatori e Djuricic, Pegolo è insuperabile.

Le pagelle della FIORENTINA

Bartolomiej DRAGOWSKI 6 – Non può nulla su nessuno dei tre gol del Sassuolo e sul punteggio di 0-0 fa il suo per tenere a galla i suoi.

Nikola MILENKOVIC 4,5 – Distratto e impreciso in copertura: prestazione opaca.

German PEZZELLA 6 – Ci prova fino all’ultimo, creando più di un’occasione per riaprire la partita.

Federico CECCHERINI 5,5 – Prestazione anonima, soffre i contropiedi in campo aperto degli attaccanti del Sassuolo. (dal 64’ IGOR 5 – Il suo ingresso non cambia le carte in tavola. Al contrario, è troppo lento quando c’è da manovrare.)

Pol LIROLA 5 – L’ex della partita soffre ed è poco coinvolto nella manovra. Sostituito da Cutrone in avvio di ripresa. (dal 51’ Patrick CUTRONE 6,5 – Fa sentire la sua presenza fin dai primi minuti dal suo ingresso in campo e trova il primo gol in campionato con la Viola).

Erick PULGAR 5 – Ci si aspetta molto di più da un giocatore come lui. Si limita al compitino: troppo poco.

Gaetano CASTOVILLI 4 – Fallo da rigore, gol sbagliato, dormita clamorosa sulla terza rete e partita imprecisa a 360°: serata disastrosa. (dal 64’ Alfred DUNCAN 6,5 – Ci mette un po’ di brio, va vicino al gol e dipinge un ottimo assist per la rete di Cutrone).

DALBERT 5 – Prova a spingere ma senza pungere, soprattutto in avvio. Con il passare dei minuti cala e non porta nulla ai suoi.

Rachid GHEZZAL 5 – Partita anonima nel primo tempo, nella ripresa si ritaglia il suo spazio con una serie di buoni calci piazzati. Ma nella manovra della Fiorentina sembra un corpo estraneo. (dal 76’ Marco BENASSI s.v. – Entra a partita ormai agli sgoccioli e non si nota.)

Federico CHIESA 5 – Ci prova ma in maniera confusa e disordinata, troppo spesso è nervoso. Cresce un po’ con l’ingresso di Cutrone al centro dell’attacco, ma ci si aspetta decisamente di più.

Franck RIBERY 6,5 – La luce della Fiorentina in fase offensiva, manda in porta i compagni più volte ed è sempre pericoloso. Altra categoria. (dal 64’ Riccardo SOTTIL 5,5 – Prova a rendersi utile in qualche modo ma non incide.)

All. Beppe IACHINI 5 – La Formazione iniziale lasciava già diversi dubbi, confermati a partita in corso. La squadra sembra disorientata.

Le pagelle del SASSUOLO

Gianluca PEGOLO 7,5 – Un muro. Solo un ottimo colpo di testa di Cutrone lo supera, ma per il resto salva tutto quello che può salvare. Il successo del Sassuolo parte da lui.

Mert MULDUR 7,5 – Partita totale da parte del laterale destro del Sassuolo. Il gol dello 0-3 è solo la ciliegina sulla torta di una prova tutta corsa e muscoli dal 1' al 90'. Non sente la fatica.

Vlad CHIRICHES 6 – Partita ordinata, senza particolari patemi.

Gian Marco FERRARI 6,5 – Sale in cattedra con qualche buon salvataggio, soprattutto nel primo tempo.

ROGERIO 6 – Partita condizionata dall’ammonizione in avvio. Attento in copertura e poco incisivo in spinta, viene sostituito all’intervallo. (dal 46’ Georgios KYRIAKOPOULOS 6 – Entra nel momento in cui ci vuole il lavoro sporco con la Fiorentina in pressione. Tiene botta.)

Francesco MAGNANELLI 6 – Solita partita di sostanza, fondamentale nel lavoro sporco e nella prima impostazione. Una garanzia.

Manuel LOCATELLI 7 – Ottima partita in fase di interdizione. Oramai è un punto fisso nello scacchiere di De Zerbi ed è facile capire il perché. (dal 62’ Mehdi BOURABIA 6 – Entra e fa il suo in un momento in cui la Fiorentina provava il tutto per tutto.)

Hamed Junior TRAORE 6,5 – Buoni spunti, partecipa bene alla manovra. Manda in porta Djuricic in occasione del rigore, sostituito all’intervallo a causa dell’ammonizione. (dal 46’ Domenico BERARDI 6,5 – Anche lui si deve sacrificare per proteggere il vantaggio maturato nel primo tempo, ma quando c’è da inventare è sempre sul pezzo.)

Filip DJURICIC 7 – Di una pulizia unica, è decisivo con il rigore procurato e con un illuminante assist per Defrel in occasione del 2-0. (dall’88’ Andrea GHION s.v. – Esordio in Serie A, in attesa di aver più minuti per esprimersi.)

Jeremie BOGA 6,5 – Va a sprazzi: quando si accende è devastante. Ma rispetto al solito lascia la copertina ai suoi compagni di reparto

Gregoire DEFREL 7 - Berardi e Caputo in panchina? Che problema c'è: ecco Defrel, che con una doppietta (rigore e conclusione precisa da pochi passi) condanna la Fiorentina. E dimostra che il Sassuolo ha un parco attaccanti degno di nota. (dal 81’ Francesco CAPUTO s.v. – non tocca palla.)

All. Roberto DE ZERBI 7 – Il Sassuolo ha un’identità ben precisa e sa quello che fa. I rischi in difesa sono sempre tanti, ma fa parte di una filosofia ben precisa che sta portando risultati e bel gioco.

