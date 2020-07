Fiorentina-Torino 2-0: un autogol di Lyanco e un gol di Cutrone regalano la salvezza ai Viola!

Prestazione ordinata e cinica degli uomini di Iachini, che stendono il Torino di Longo e conquistano la salvezza grazie alla sconfitta del Lecce in contemporanea.

Gli uomini di Iachini conquistano la salvezza in una serata mai messa in discussione: un Torino stanco e inconcludente non riesce ad espugnare l'Artemio Franchi, che rimane uno stadio tabù per i Granata. La vittoria esterna a Firenze manca dal '76. Il gruppo Viola conclude al meglio questo percorso in Serie A, con le conferme di Ribery ( decisivo in entrambi i gol) e uno spumeggiante Castrovilli. Il duello delle punte, Cutrone-Belotti, è stato vinto dalla punta viola, subentrata dopo l'ora di gioco. Un palo clamoroso ha impedito a Belotti di raggiungere Ossola e i suoi 8 gol consecutivi in campionato.

Il tabellino

Fiorentina-Torino 2-0

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa (67’ Venuti), Ghezzal (67’ Duncan), Pulgar, Castrovilli (82’ Ceccherini), Lirola; Kouamé (56’ Cutrone), Ribery (82’ Vlahovic). All. Iachini.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco (61’ Edera), Nkoulou, Bremer; De Silvestri (73’ Ansaldi), Lukic, Meité (78’ Rincon), Aina; Berenguer (61’ Millico); Zaza (61’ Verdi), Belotti. All. Longo.

Arbitro: Maurizio Mariani

Gol: 1’ aut. Lyanco (T), 75’ Cutrone (F)

Assist: Ribery (2-0)

Ammoniti: Lyanco (T), Lukic (T), Pezzella (F)

