Fiorentina-Torino: probabili formazioni e statistiche

La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nel massimo campionato (48) - completano 45 successi viola e 48 pareggi.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Lirola; Cutrone, Ribery. All. Iachini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Benassi, Dalbert, Dragowski

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Verdi; Zaza, Belotti. All. Longo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli

Statistiche Opta

La Fiorentina trova il gol da 12 incontri di Serie A contro il Torino; risale infatti al gennaio 2014 l’ultima occasione in cui non ha trovato la rete (0-0 in Piemonte).

L’ultimo successo esterno del Torino in Serie A contro la Fiorentina risale all’ottobre 1976: da allora 15 successi viola e 14 pareggi.

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime 13 gare interne di campionato (7N, 5P), contro la SPAL a gennaio: nel parziale i Viola non hanno mai segnato più di un gol in un singolo incontro.

Il Torino ha perso le ultime sette trasferte di campionato: solo una volta nella loro storia in Serie A i granata hanno avuto una striscia di sconfitte esterne più lunga, a cavallo tra il campionato 1932/33 e 1933/34 (13 partite).

Moreno Longo ha perso 11 delle prime 13 trasferte da allenatore in Serie A (84.6%): si tratta della percentuale esterna di sconfitte più alta per un allenatore con almeno 12 gare allenate fuori casa nell’era dei tre punti a vittoria.

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha vinto solo una delle otto sfide da allenatore in Serie A contro il Torino (4N, 3P).

Patrick Cutrone è andato a segno in entrambe le ultime due partite di Serie A: non ha mai timbrato il cartellino per tre presenze consecutive nel massimo campionato.

L’esterno del Torino Lorenzo De Silvestri ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro la Fiorentina, nell’aprile 2007 con la maglia della Lazio.

L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha giocato 38 partite e realizzato sei reti in Serie A sotto la guida di Giuseppe Iachini, nella stagione 2014/15 con la maglia del Palermo.

