Fiorentina-Verona: probabili formazioni e statistiche

La Fiorentina è la squadra contro cui il Verona ha vinto più volte (14) in Serie A; la Viola è anche la squadra contro cui i gialloblù hanno segnato di più (63 gol).

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

Squalificati: Duncan

Indisponibili: Benassi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine. All. Juric

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Borini, Danzi, Dawidowicz, Eysseric, Salcedo

Statistiche Opta

Dopo aver vinto 1-0 la gara d'andata, il Verona potrebbe battere la Fiorentina due volte in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 1984/85, stagione dello Scudetto.

Fiorentina e Verona si sono affrontate 28 volte in casa dei primi, con un bilancio di 14 vittorie casalinghe, otto pareggi e sei successi esterni.

Tutti gli ultimi cinque gol tra Fiorentina e Verona in Serie A sono stati realizzati su azione dopo che quattro dei precedenti cinque erano arrivati sugli sviluppi di palla inattiva.

La Fiorentina non vince da otto partite di campionato contro un’avversaria neopromossa (2N, 6P); l’ultimo successo dei Viola in Serie A contro una squadra proveniente dalla Serie B risale a dicembre 2018, contro l’Empoli, che vedeva proprio Giuseppe Iachini in panchina.

La Fiorentina non ha trovato i tre punti nelle ultime sei partite interne di campionato (4N, 2P): è la striscia senza successi casalinghi più lunga per i Viola nel torneo in corso.

L'ultima vittoria esterna del Verona risale allo scorso gennaio (2-0 v SPAL); da allora, per i veneti cinque pareggi e due sconfitte.

Giuseppe Iachini ha affrontato quattro volte il Verona in Serie A: per l’attuale allenatore della Fiorentina, due successi e altrettante sconfitte.

Federico Chiesa, della Fiorentina, non ha preso parte attiva a reti in Serie A da sei partite: in questo campionato non era mai rimasto più di tre gare senza segnare o servire assist.

Giampaolo Pazzini ha disputato 108 gare e realizzato 25 gol in Serie A con la maglia della Fiorentina; escludendo i rigori, l’attaccante del Verona ha segnato soltanto una rete nelle ultime 36 trasferte del massimo campionato.

