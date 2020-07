Fonseca: "Con Zaniolo nessun problema. Poca serenità? Per voi, qui dentro va tutto bene"

Il tecnico della Roma ha parlato alla viglia della sfida con l'Inter. Su Zaniolo: "Non c'è nessun problema". Sull'ambiente: "Veniamo da tre vittorie, qui dentro va tutto bene, le polemiche sono solo per voi".

Sulla vicenda Zaniolo

"Sono molto diretto quando le situazioni non mi piacciono. Sono cose normali nel calcio, non c’è nessun problema con Zaniolo. Ho parlato dopo con Zaniolo, va tutto bene, è un giocatore importante per la squadra e abbiamo piena fiducia in lui. Si tratta di una situazione normale, non c’è nessun problema”.

Su Smalling

"Vediamo. Chris si è allenato solo ieri con la squadra, vediamo oggi e domani come si sente. Sono pochi allenamenti con la squadra, vediamo la situazione”.

Sul tabù Roma contro le big (0 vittorie contro le prime 4)

“Dobbiamo vedere le singole partite, i numeri sono questi. Non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto buone partite contro queste quattro squadre. Siamo stati vicini a vincere in queste partite”.

Sull’ambiente e le polemiche nonostante 3 vittorie

"La sensazione è solo dall’esterno, qui non c’è problema. La squadra sta insieme e il problema resta all’esterno. Noi siamo sereni”.

Su Under e Kluivert

"Non è una questione di schema, io posso giocare con undici giocatori. La squadra sta bene e non voglio cambiare molto in questo momento. I ragazzi si stanno allenando bene e quando avranno opportunità giocheranno”.

Sulla possibilità di raggiungere il quarto posto

"E’ molto difficile, dobbiamo essere onesti. Noi pensiamo solo alla partita domani con l’Inter”.

