Fonseca: "L'Atalanta è forte, ma la Roma deve credere alla Champions. Zaniolo? Sta per tornare"

Il tecnico della Roma è felice per il secondo tempo della sua squadra. Non ha grossi rimproveri da fare per quanto fatto vedere nella prima mezz'ora, considerando che era la prima partita dopo un lungo stop.

Paulo FONSECA (All. Roma)

È stata la nostra prima partita, abbiamo creato almeno 3 situazioni chiare per segnare. Purtroppo siamo andati sotto, la squadra è rimasta tranquilla e abbiamo ripreso a giocare: nel secondo tempo e abbiamo fatto una partita diversa. Come si fa a rientrare in Champions League? Abbiamo due strade. L'Atalanta è una grande squadra, ma noi dobbiamo crederci fino alla fine. Non possiamo perdere altri punti, noi ci crediamo. E non dimentichiamo l'Europa League contro il Siviglia, che è una grande squadra. Ora pensiamo solo al campionato, sono fiducioso per il futuro

Pellegrini? Non avevo altre possibilità, è stato infortunato e ha fatto solo 3-4 allenamenti con noi. Non potevo rischiarlo in questo momento. È entrato bene con quel passaggio per Dzeko. Come ho visto Ibanez? Lo vedo in allenamento. Ha lavorato molto bene e ha fatto una buona partita, si merita questo momento. Non è facile esordire per un giovane, ha giocato bene

Quando torna Zaniolo?

Sta recuperando bene, ha cominciato ad allenarsi con la Primavera: in una o due settimane tornerà a lavorare con noi

Edin DZEKO (Roma)

È una doppietta che mi mancava, mi ero quasi dimenticato come si faceva. Atalanta? Sapevamo che avevano ricominciato forte, ma noi dobbiamo provare a vincerle tutte. Se continuano così, sarà difficile. Ma se perdono qualche punto dovremo farci trovare pronti. Qualcuno dice che faccio i gol alla Batistuta? Io dico che faccio i gol alla Dzeko

Claudio RANIERI (All. Sampdoria)

Potevamo fare meglio, ma Dzeko ha fatto due gol splendidi. Nel primo tempo avevamo tirato spesso, dovevamo essere più precisi e cinici. È un peccato, ma dopo l'Inter abbiamo fatto un'ottima partita. Serve più determinazione. Stiamo bene, giochiamo, lottiamo e corriamo, dobbiamo essere ancora più arrabbiati. Quagliarella-Gabbiadini la coppia d'attacco titolare? Sono due grandi campioni, così come Gaston Ramirez. Aspettiamo che Quagliarella si rimetta al 100%, si allena un po' in disparte per non rischiare. Ma speriamo di averlo a disposizione al più presto

