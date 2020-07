Francesco Fourneau arbitra Juventus-Sampdoria: 5 presenze in Serie A per il fischietto romano

Per la partita Scudetto è stato scelto il 36enne direttore di gara della Sezione di Roma 1, alla sesta presenza in Serie A, la terza stagionale, la prima in assoluto con in campo i bianconeri. Il 31enne Manuel Volpi designato per Verona-Lazio.

Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1 è l'arbitro scelto per la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Sampdoria che può dare lo Scudetto ai bianconeri. Per il 36enne direttore di gara sarà la sesta presenza in Serie A (dati Transfermarkt), la terza stagionale, la prima in assoluto con in campo i bianconeri. Fourneau sarà coadiuvato da Giallatini e Costanzo mentre Piccinini sarà il quarto uomo. Il Var sarà Banti, l'Avar Alassio.

Fourneau ha iniziato ad arbitrare nel 2006, arrivando in Lega Pro nel 2014. Ha trascorso tre anni in terza serie, nei quali ha diretto anche una finale di Coppa Italia di categoria, terminata tra le polemiche. Promosso in CAN B nel 2017, ha esordito nella serie cadetta il 3 settembre, in occasione di Cesena-Venezia, terminata 0-0. Dopo neanche quattro mesi dal salto di categoria, ha debuttato in Serie A il 30 dicembre, nella partita Benevento-Chievo, vinta dal club campano per 1-0. Al termine della stagione 2018-19 ha diretto altre due gare in Serie A, a cui vanno aggiunte le due di questa stagione (l'ultima lo scorso 8 luglio).

Le gare arbitrate in Serie A da Fourneau

STAGIONE PARTITA CARTELLINI GIALLI RIGORI FISCHIATI 2017-2018 Benevento-Chievo 1-0 3 - 2018-2019 Sampdoria-Sassuolo 0-0 5 - 2018-2019 Fiorentina-Sassuolo 0-1 4 1 2019-2020 Parma-Brescia 1-1 5 - 2019-2020 Bologna-Sassuolo 1-2 7 -

Dati Transfermarkt

Insomma, il fischietto di Roma 1, che in Serie B vanta 44 presenze più altre quattro in Coppa Italia, avrà una bella responsabilità nel momento decisivo della stagione. La linea giovane degli arbitri è stata adottata anche per Verona-Lazio, affidata al 31enne Manuel Volpi della Sezione di Arezzo, che ha alle spalle quattro presenze in Serie A.

