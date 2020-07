In un'intervista a Radio Toscana, l'ex portiere della Viola Sebastien Frey torna sul caso Ribery: "Non ha mai pensato di lasciare Firenze". Negli scorsi giorni, l'ex ala del Bayern Monaco aveva denunciato una rapina nella sua casa di Bagno a Ripoli, minacciando di abbandonare Firenze. Ma l'allarme ora sembra essere rientrato.

La frattura tra Ribery e la Fiorentina pare essersi rimarginata; anzi, forse non c’è mai stata. Secondo Sebastien Frey, ex portiere viola, l’ala francese non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Firenze anzitempo. “Franck ama Firenze e non ha mai pensato di voler andare via. Parlo a nome suo perché ci siamo sentiti stamani. Si è un po’ isolato in questi giorni, ma ci tiene a precisare che non ha mai detto di voler andare via. Ha solo detto che prenderà le decisioni per proteggere la sua famiglia. È ovviamente dispiaciuto di questa situazione ma mi ha detto di ribadire che lui ama Firenze, rispetta la Fiorentina e il suo progetto, in nessun momento ha pensato di andarsene soprattutto in questo momento che è difficile e vuole rispettare il suo contratto per cercare di riportare in alto la squadra”.

Serie A Ultras della Fiorentina rispondono a Ribery: "Sciacquati la bocca prima di parlare male di Firenze" DA UN GIORNO

Nessun astio tra Ribery, Commisso e i tifosi

Frey ha aperto così l’intervista per Radio Toscana: i due, oltre ad essere connazionali, sono grandi amici. “Credo che si sia ingigantita questa cosa, lui sa il rapporto che ho con i tifosi della Fiorentina e l’affetto che la gente ha nei miei confronti. Vi dico di stare tranquilli, a volte con lui ci vediamo e vi assicuro che ha grande rispetto per la proprietà e Commisso oltre che la piazza, perché si sono sempre comportati bene e con rispetto nei suoi confronti. Non vorrei che Franck passasse da idolo assoluto a traditore, non pensa di andarsene e me l’ha ribadito stamani, mi ha chiesto di fare passare questo messaggio. C’è tanta rabbia per quello che è accaduto ma anche sua moglie ha ribadito il suo amore per la città".

A Firenze per lasciare un pezzo di cuore

I tifosi viola possono dunque tirare un sospiro di sollievo e considerare il messaggio del francese pubblicato su Instagram solo uno sfogo figlio dell’impulsività e di circostanze sfortunate. Secondo Frey ora, il futuro della Viola viene prima di qualunque altra speculazione. “Lui probabilmente farà parte di quei giocatori che lascerà un pezzo di cuore a Firenze, come è capitato anche a me. Chiudiamo questa polemica, l’obiettivo adesso è la salvezza. Il progetto è riportare in alto la Fiorentina e lui ne farà parte”.

Play Icon WATCH Iachini su Ribery: "Mi dà fastidio toglierlo, vorrei averlo in campo 100 minuti a partita" 00:01:05

Serie A Commisso rincuora Ribery: "Io, tutta la Fiorentina e i tifosi staremo vicino al nostro Campione" IERI A 21:37