Gagliardini nella bufera, ma in buona compagnia: da Vieri e Ronaldo a Icardi, che errori sotto porta

Il gol mangiato dal centrocampista dell'Inter contro il Sassuolo farà discutere per molto tempo, ma ci sono precedenti illustri altrettanto clamorosi.

Inter-Sassuolo non resterà nella galleria dei più dolci ricordi dei tifosi nerazzurri. Il 3-3 finale significa scivolare a -8 dalla Juventus capolista e la pesante squalifica di Skriniar (3 giornate dopo il rosso nel finale) sarà un bel problema per Antonio Conte. Ma se si dovesse scegliere un highlight della sfida di San Siro, la scelta sarebbe immediata e naturale: il clamoroso gol fallito da Roberto Gagliardini.

Minuto 64. Lautaro Martinez, da poco in campo al posto di Sanchez, entra in area, alza la testa e serve Lukaku. Il belga calcia di prima intenzione, Consigli respinge come può e la sfera finisce sui piedi di Gagliardini. Che a porta sguarnita, un metro dentro l'area piccola, calcia un bolide che colpisce la traversa e rimbalza lontano. Un errore incredibile che fa disperare i nerazzurri, su tutti l'incredulo Lukaku. E che, come era facile prevedere, diventa fonte di innumerevoli meme sui social network.

L'errore è incredibile, ma non è certo il primo e non sarà l'ultimo. E ci sono casi di giocatori anche più quotati di Gagliardini protagonisti di topiche simili. Uno dei più recenti vestiva la sua stessa maglia e al gol ha sempre dato del tu. Ma in quel derby dell'aprile 2018, Mauro Icardi sembrava oggetto di una maledizione. L'argentino sbagliò per ben due volte con la porta spalancata.

Per restare in casa Inter e parlando sempre di bomber di razza, viene in mente il gol fallito da Christian Vieri contro la Juventus nella stagione 2000/2001. Recoba mise in mezzo un gran pallone, Bobo bruciò la difesa ma calciò incredibilmente sopra la traversa da pochi passi.

Altro Derby d'Italia e altro regalo: stavolta è Samuel Eto'o, nella stagione post triplete, a graziare i bianconeri. La dinamica è simile a quella dell'errore di Vieri, solo che in questo caso il camerunese calcia un missile che si infrange sulla traversa. Incredibile! Restando al nostro campionato e in tempi più o meno recenti, fanno vivere ancora degli incubi alle rispettive squadre gli errori di Edin Dzeko e Mario Gomez. Il primo ciabattò senza scuse un pallone che vagava a pochi metri dalla porta libera contro il Palermo, nel 2016. Male anche Gomez contro il Catania: mancino facile, facile che si stampa sul palo e sguardo attonito come a dire: "Ma l'ho fatto davvero?".

Chiudiamo con un big assoluto, Cristiano Ronaldo. Che nel 2006 è già una stella del Manchester United ma in una partita contro lo Sheffield sembra l'attaccante di una squadra amatoriale per quel che combina. Prima cicca un comodo pallone sotto porta, poi calcia alle stelle quello che sarebbe stato il più facile dei suoi gol in carriera.

