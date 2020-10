" Senza polemiche e senza dare giudizi, se vogliamo il bene del calcio dobbiamo applicare le normative della Uefa: se hai 13 giocatori, devi giocare. È un consiglio da vecchio saggio perché nel calcio al tempo del coronavirus bisogna avere lungimiranza e mettere da parte gli egoismi, altrimenti crolla tutto ". Sono le parole rilasciate da Adriano Galliani , oggi amministratore delegato del Monza in Serie B ma ex presidente della Lega Calcio e decano dei dirigenti sportivi d'Italia. Analizzando gli ultimi due casi delicati e intricati rappresentati da Genoa-Torino e Juventus Napoli.

Galliani prosegue: "Se ci fermiamo ogni volta che ci sono due positivi siamo finiti. Lo sport deve difendersi e andare avanti. L’alternativa è smettere tutti e chissà cosa succede. L'esempio più bello ed esemplare, in questo senso, l'ha fornito il Milan: perso per il Covid il suo giocatore più rappresentativo, Ibrahimovic, e gioca con un ragazzo di 19 anni, Colombo. La vita continua ed è primo in classifica".