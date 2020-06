Galliani non si dà pace: "Non ho mai capito perché i cinesi hanno mandato via Pasalic dal Milan"

L'ex amministratore delegato del Milan ha ricordato l'ultimo successo della gestione Berlusconi: la Supercoppa italiana del 2016. Uno dei protagonisti di quella partita fu Mario Pasalic, che poi il Milan lasciò andare. Galliani si chiede ancora il perché...

Intervistato da Sportweek, Adriano Galliani ha ricordato la vittoria in Supercoppa italiana nel 2016, l'ultimo trofeo conquistato dal Milan in assoluto. Galliani, ora amministratore delegato del Monza, non si dà pace per la cessione di Pasalic da parte dei rossoneri...

Vinciamo ai rigori. Prima la paratona di Donnarumma su Dybala, poi il rigore di Pasalic, che i cinesi venuti dopo di noi hanno lasciato andar via, non ho mai capito il perché

Non manca poi un ricordo di Allegri, ma i grandi del Milan sono stati...

Dei suoi anni ricordo con gusto la vittoria della Supercoppa a Pechino sull’Inter. Ma, non me ne voglia Max, la storia del Milan è stata contrassegnata da tre allenatori. Sacchi, Capello e Ancelotti

