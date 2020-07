Gasperini: "Atalanta e Brescia unite dal dolore per il Covid. Con 3 punti siamo in Champions"

Gian Piero Gasperini - Atalanta-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

La gara fantastica contro la Juventus è subito da dimenticare perché c'è il derby col Brescia e con una vittoria l'Atalanta sarebbe sicura del posto in Champions League anche per la prossima stagione.

Grande partita contro la Juventus, ma bisogna subito pensare ad altro. C'è da battere il Brescia sia perché è il derby, sia perché sarebbe matematico l'accesso alla prossima fase a gironi di Champions per l'Atalanta con i tre punti...

Non sono mai stato rammaricato del 2-2, la prestazione è stata talmente buona che non puoi avere rimpianti. Dispiace aver preso gol in un momento in cui pensavamo di aver vinto la partita, ma poi c'è tutto il resto di buono che abbiamo fatto e che ci è stato riconosciuto, abbiamo giocato bene sul campo della Juve. Ora dobbiamo essere bravi a giocare il resto del campionato, visto che siamo molto vicini al nostro obiettivo

Cosa le è piaciuto di più?

Mi è piaciuta la sicurezza e la tranquillità con cui abbiamo giocato. Abbiamo svolto i nostri compiti, siamo riusciti a fare ciò davanti ad una squadra che sta vincendo il campionato e che può essere protagonista anche in Europa. Il complimento più bello? Che piace il nostro modo di giocare. Questo per noi è motivo di soddisfazione, ma poi va abbinato al risultato, una cosa fondamentale. Adesso dobbiamo continuare così, dobbiamo saperci adattare ad altre partite. Ora c'è la sfida con il Brescia che comunque è un derby e come tale ha le sue incognite

La partita col Brescia è diversa e con altri tipi di incognite, le motivazioni dell'avversario possono essere molto alte. Noi dobbiamo pensare alla possibilità di qualificarci in Europa, con 3 punti taglieremmo matematicamente fuori il Napoli, questo a 5 giornate dalla fine sarebbe un grandissimo traguardo. Non vogliamo però fermarci qui e fare il massimo, per fare bene anche in Champions ad agosto

Si è vicina alla qualificazione ad un torneo europeo per il 4° anno di fila

È qualcosa di straordinario se penso a quando sono arrivato qui quattro anni fa. Vogliamo però proseguire, ci sono il record di punti, di gol e di vittorie da raggiungere. Ci sono tante cose per poter fare bene nelle ultime sei partite

Ilicic può giocare?

È in crescita, è un giocatore che stiamo recuperando. Quando sarà al massimo avremo una forza notevole in più nelle varie alternative, ha voglia di tornare protagonista. Giocando così ravvicinato dobbiamo verificare alcune situazioni, qualche botta c'è stata. Abbiamo 24 ore, che sono parecchie: da qui a domani cercheremo di mandare in campo la miglior formazione

Atalanta-Brescia è il derby delle due città maggiormente colpite dal Covid

In mezzo a cosi tanta rivalità calcistica c'è stato un riavvicinamento delle due popolazioni, colpiste nello stesso modo. L'identificazione di due territori può essere qualcosa di altamente positivo

