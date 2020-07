Gasperini: "Che risultato Atalanta ancora in Champions! Vogliamo chiudere bene il campionato"

Il tecnico degli orobici si gode la qualificazione alla fase a gironi di Champions per il secondo anno consecutivo, frutto di duro lavoro e programmazione. Ma serve continuare di questo passo, per battere qualche record in più e per prepararsi in vista della Final 8 di Lisbona.

Altro giro, altra sfida per l'Atalanta di Gasperini che sogna il 2° posto in classifica. Dopo la certezza matematica di un posto alla prossima Champions League, i nerazzurri vogliono continuare il loro stupendo campionato alla caccia di altri record. Anche per tenersi in forma in vista della Final 8 di Champions di Lisbona.

La qualificazione in Champions è un grandissimo risultato, siamo felici ed orgogliosi. Stiamo dando continuità di risultati di una squadra che è cresciuta nel tempo e che si è confermata ad alti livelli. Non è un risultato casuale e la soddisfazione è ancora maggiore. In questa stagione ci siamo portati dietro tanti record sia della società che dell'intera Serie A. Giocheremo le gare che mancano sia in preparazione della Champions League ma anche per la nostra soddisfazione personale. Il calendario presenta tutte partite difficili e lo vediamo giornata dopo giornata. ogni gara ha le sue trappole. Noi abbiamo fatto bene, vincendo sette gare e pareggiandone due. Dobbiamo continuare così, prendendo ogni gara con attenzione e serietà, consapevoli che giocare così spesso crea ulteriori problemi a tutti

Un primo traguardo importante è stato raggiunto

Siamo orgogliosi di essere ancora nelle migliori quattro d'Italia con 4 giornate d'anticipo, sintomo di continuità ad alti livelli

I ragazzi dell'Atalanta hanno fatto il massimo in una condizione non facile

A volte dico a miei scherzando che mi stanco a vederli correre.... I giocatori sono sottoposti a difficoltà cui non è semplice abituarsi. Bisogna riconoscere loro, non solo a quelli dell'Atalanta, i giusti meriti per aver affrontato in modo encomiabile questa situazione d'emergenza che è stata difficile per tutti. Caldo? Giocare col sole da qualche problema in più, ma la squadra mi è piaciuta comunque contro l'Hellas. Potevamo vincere ma il pareggio rimane buono contro una squadra in condizione

