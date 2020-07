Il tecnico dell'Atalanta non vede con ottimismo il percorso di recupero di Ilicic: secondo Gasperini, infatti, lo sloveno non sarà della partita contro il PSG. Equilibrando così, a suo dire, il discorso per l'assenza di Mbappé nella fila dei francesi.

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

Ilicic riuscirà a recuperare per il PSG?

Viaggiamo un po' alla giornata, più passano i giorni e più difficile diventa. Non sarà facile, anzi, sarà molto difficile. Siamo stati molti mesi senza Zapata e ora, nel momento decisivo della stagione, c'è questa assenza. La squadra sta sopportando bene per quanto non abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche e ci stiamo adattando con Pasalic, Gomez, Malinovskyi, cercando di trovare altri equilibri. Senza Zapata li avevamo trovati, ora un po' meno, ma sopperiamo con altre qualità.

Al PSG mancherà Mbappé

Ilicic per noi è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e Coppa, era la sua stagione. Come se mancasse Dybala alla Juve oppure Immobile alla Lazio o Lukaku all'Inter

Roberto D'AVERSA (All. Parma)

Impressionare nel campionato Primavera è una cosa, poi ti devi confermare. Quando è arrivato ci ha impressionato subito. Ha quantità, corre 12 km, ma ha qualità. Può migliorare, ma se capisce che quando arriva vicino all'area il difensore non interviene perché il rischia il rigore... Può fare ancora meglio. È un giocatore mentalizzato, quelli che crescono nell'Atalanta partono con una marcia in più. Può fare la differenza anche alla Juventus

