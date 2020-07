Gasperini: "Juventus? L'Atalanta deve pensare solo alla Samp, abbiamo rischiato col Cagliari"

Il tecnico dell'Atalanta non vuole sentire parlare della partita contro la Juventus del week end, se si vuole fare bene bisogna pensare ad una partita per volta.

L'Atalanta vuole il 2° posto. L'ha detto lo stesso Gasperini e dopo il ko della Lazio, gli oribici ci credono per davvero. Servirà gestire le forze nervose e non pensare troppo in là con il calendario dice Gasperini.

L'Atalanta è riuscita a recuperare mentalmente?

La squadra ha sofferto nel finale della partita di Cagliari. In superiorità numerica ci è sembrato che fosse tutto facile, ma abbiamo rischiato di essere raggiunti. È la dimostrazione che nel calcio quando perdi qualcosa, rischi di non raggiungere il risultato

Ora la Samp o l'Atalanta sta già pensando alla Juventus?

L'attenzione è solo sulla Sampdoria, è una squadra difficile da affrontare. Queste sono le gare in cui abbiamo sofferto di più, dobbiamo essere bravi a superare queste difficoltà

