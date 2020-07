Gasperini: "La tragedia di Bergamo ha coinvolto tutti e ci dà forza. Scudetto? La Juve è superiore"

Gian Piero Gasperini - Atalanta-Sampdoria - Serie A 2019/2020 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

Non si parla di Scudetto in casa Atalanta, nonostante la squadra di Gasperini si sia portata -9 dalla vetta con ancora lo scontro diretto da giocare. Anzi, l'obiettivo è quello di confermare almeno il 4° posto in ottica Champions viste le vittoria di Napoli, Roma e Milan.

Gian Piero GASPERINI (All. Atalanta)

Siamo gli unici ad aver vinto tutte le gare dopo il lockdown? Lo hanno fatto solo Bayern Monaco e Real Madrid? Non lo sapevo, ma potevo immaginarlo. Va bene, siamo in bella compagnia

Si può parlare di Scudetto?

Non può ronzarci nella testa, è nelle mani della Juventus lo Scudetto. Anche ieri, nonostante la sconfitta, hanno dimostrato di essere i più forti. Noi intanto cerchiamo di avere la matematica certezza di essere in Champions, vedo che Roma, Napoli e Milan stanno facendo grandi cose. Cercheremo di raggiungere questo obiettivo, poi eventualmente proveremo ad arrivare davanti alla Lazio o all'Inter

Ma che messaggio avete mandato alla Juventus?

Ce lo siamo mandati a noi stessi, non facciamo la corsa su nessuno se non su noi stessi. Sapevamo che la Samp sarebbe stata difficile da affrontare. Stavano bene fisicamente, erano molto chiusi e ripartivano bene. Noi siamo stati bravissimi, queste partite rischi di giocarle col fioretto, invece ci siamo adattati al loro gioco, l'abbiamo fatto con forza e intensità e nella ripresa siamo venuti fuori bene

Gasperini è un allenatore sottovalutato?

No, sono molto felice della mia carriera. Tolte pochissime situazioni è sempre andata bene. A Genova la società ha vissuto i suoi migliori anni dal dopoguerra. Qui siamo cresciuti e stiamo vivendo un momento notevole. Sappiamo vincere in tanti modi e stasera l'abbiamo fatto in una maniera ugualmente entusiasmante. Pronto per il sorteggio di Champions? La sensazione è che prendiamo una di quelle che devono ancora giocare. Ma è una pura sensazione

C'è anche un discorso riguardo la città di Bergamo

Quello che è successo a Bergamo ha compattato ancora di più la squadra. È una tragedia che ha coinvolto la squadra, ma che ci dà la forza di reagire, di rinascere. Penso che questa forza sarà ancora più forte in Champions, ma anche dopo questa ripartenza è un valore aggiunto

Claudio RANIERI (All. Sampdoria)

Il massimo si dà quando riesci anche a segnare. I ragazzi l'hanno interpretata benissimo la partita. Nel primo tempo siamo ripartiti bene, pressavamo alti, ma era dura mantenere quel ritmo fino alla fine. Forse dovevamo essere più decisi sui calci d'angolo. Gasperini è stato anche costretto a cambiare modulo, non riuscivano a trovare il bandolo della matassa e questo è già un onore. Poi sono i dettagli a decidere, sembra non ci fosse l'angolo, poi complimenti a loro per l'esecuzione. Il rosso che ho subito? Io partecipo molto durante le partite, forse un arbitro più esperto sarebbe venuto a bordo campo ad avvisarmi, ero già ammonito. Pazienza, anche questa la racconteremo ai nipoti

Ma la Sampdoria è cresciuta, l'ha detto anche Gasperini

Loro hanno una rosa notevole. Complimenti, mi auguro vadano avanti in Champions

Questa Atalanta può vincere lo Scudetto come il suo Leicester?

Ce ne sono tante davanti, è difficile. Ma in Champions, con partite secche, tutto può succedere, specie se c'è entusiasmo. Se a Lisbona ci saranno le porte aperte penso che tanti bergamaschi seguiranno la squadra. Senza i tifosi è un calcio amorfo, brutto. Ma se ancora non si possono fare entrare, mi auguro ci si riesca più in là. Se hanno riaperto i cinema, perché non far rientrare almeno gli abbonati? È davvero brutto giocare così

