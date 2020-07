Gasperini; "Pensiamo al 2° posto", Zenga: "Gol annullato? Scelta contro il senso del gioco"

Gasperini si gode l'ottava vittoria consecutiva dell'Atalanta e strizza l'occhio al secondo posto, Zenga recrimina per il gol annullato per controllo con la mano di Simeone sullo 0-0: "è assurdo anche se questo è il regolamento. Ci siamo rimasti male perché è una decisione che va contro il senso del gioco, questa non è una regola del calcio".

Ottava vittoria consecutiva (nuovo record assoluto di successi nella storia dell’Atalanta in Serie A), 83esimo gol in Serie A, 100esimo in tutte le competizioni ma soprattutto qualificazione alla Champions League, ipotecata con ben 8 giornate di campionato e addirittura la chance di sognare ad occhi aperti di scavalcare l’Inter e la Lazio ed issarsi al secondo posto in campionato. La Dea non smette di volare e anche a Cagliari, pur senza alcuni titolarissimi, coglie i tre punti che la issano a quota 63 punti a -12 dalla Juventus ma soprattutto a una sola lunghezza dall’Inter, terza in classifica. Un ruolino incredibile per una squadra che, in attesa di giocare la Champions League a metà agosto, sogna anche in campionato come ammette mister Gasperini.

Gian Piero Gasperini (Allenatore Atalanta)

"È mancata un po' di forza e lucidità, abbiamo creato tante chance e non dovevamo soffrire così fino all'ultimo momento. Ma in questo campionato ci può stare: siamo stati lenti e imprecisi nel tirare, ma abbiamo comunque portato a casa la partita. L'obiettivo è l'aritmetica per raggiungere la Champions, poi vogliamo ottenere il record di punti di questo club. Siamo distanti dal secondo posto, ma un pensiero sicuramente possiamo anche farlo. Vorrei poi dare qualche opportunità a qualche giovane, magari anche in Champions League. Forse sì, avrei potuto lasciare in campo di più Muriel e Malinovskyj perché stavano giocando bene. E' stata una partita a senso unico, dominata e semplificata dalla superiorità numerica: il Cagliari si è difeso bene, ordinato lasciando il risultato aperto fino alla fine e avendo la possibilità di pareggiare".

Walter Zenga (Allenatore Cagliari)

"Abbiamo affrontato una squadra veramente forte, che gioca a memoria e che ha una qualità incredibile come si è visto dai cambi., Abbiamo tenuto bene pur concedendo qualcosa perché non puoi inventarti nulla per tappare tutte le loro fonti di gioco. Il rammarico è per il gol annullato a Simeone che è assurdo anche se questo è il regolamento. Ci siamo rimasti male perché è una decisione che va contro il senso del gioco, questa non è una regola del calcio, ne parlavo anche con Gasp a fine gara visto che gli era successo anche a loro nelle scorse gare".

