Gasperini squalificato per una giornata: salta il big match Atalanta-Lazio

Il giudice sportivo ha comminato un turno di stop a Gian Piero Gasperini: il tecnico dell'Atalanta, che non potrà essere in panchina mercoledì sera contro la Lazio, paga l'espulsione per proteste nei confronti del VAR nel finale della partita di domenica sera contro il Sassuolo.

Tornata in campo dopo più di tre mesi contro il Sassuolo, l'Atalanta ha dimostrato di non aver perso il vizio del gol con il secco 4-1 rifilato ai neroverdi, ma dovrà fare a meno di Gian Piero Gasperini e Mario Pasalic nel big match di mercoledì sera che la vedrà impegnata contro la Lazio in uno scontro diretto di grande importanza per le zone alte della classifica.

Il giudice sportivo ha infatti punito con una giornata di squalifica l'allenatore nerazzurro, espulso al 27' della ripresaper aver "contestato con veemenza" l'operato del VAR. Gasperini si era lamentato con il quarto uomo quando l'arbitro Daniele Chiffi aveva ricontrollato al monitor un contatto tra Palomino e Defrel, per un possibile rigore pro-Sassuolo poi non assegnato. Ricordiamo che, nel primo tempo, il VAR aveva già annullato un gol in favore dell'Atalanta realizzato da Papu Gomez al 19'. Per Pasalic, invece, si tratta di una sospensione per raggiunta somma di ammonizioni.

"Non ero molto contento del VAR - ha dichiarato Gasperini a fine partita -, mi sono lamentato dell'uso forse eccessivo, ma non ho detto nulla di grave. Sono stato espulso direttamente col rosso, ma credo che non ci fossero gli estremi per cacciarmi. Forse ero prevenuto con Abisso, ma non mi è piaciuto l'utilizzo fatto del VAR durante la partita".

