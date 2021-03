Il calcio italiano riuscirà a portare una squadra agli ottavi di finale di Champions League? Dopo l’eliminazione inattesa della Juventus contro il Porto non è così scontato, di certo dipenderà tutto dall’Atalanta che a Madrid fra sei giorni sarà chiamata a fare un’impresa per ribaltare l’1-0 subito nell’ottavo d’andata contro il Real di Zinedine Zidane . Prima di pensare a questo impegno che potrebbe portare la Dea per il secondo anno consecutivo ai quarti di Champions League, Gian Piero Gasperini deve però pensare all’impegno di campionato contro lo Spezia, una gara dove i nerazzurri saranno chiamati a ripartire dopo il ko maturato contro l’Inter lunedì sera. Il tecnico prima di introdurre la partita contro i liguri ha voluto soffermarsi sull’uscita di scena della Juve contro il Porto, un’eliminazione che ha sorpreso tanti ma di certo non il Gasp.

La Juve eliminata? Non sono sorpreso, in Europa ci sono squadre forti. Nel loro paese sono in testa, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. A volte c'è un po' tanta presunzione nell'approcciarsi solo al nome. Il Real Madrid è una squadra di grandissimo livello, sono scontri rischiosi e ti puoi anche far male, ma non abbiamo la paura di snaturarci. È il nostro percorso, va tutto bene quello che poi è efficaci. Io personalmente cerco di seguire la strada vicina alle mie idee. A Madrid sarà una partita secca, ma l'avversario è di grandissimo valore”.

