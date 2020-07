Gattuso: "Il fuorigioco fa parte del calcio, non è che il Sassuolo ha fatto 4 gol..."

Gennaro Gattuso SSC Napoli coach gestures during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo at Stadio San Paolo on July 25, 2020 in Naples, Italy.

Le parole a caldo dei protagonisti della partita del San Paolo tra Napoli e Sassuolo, vinta dagli azzurri per 2-0 grazie alle reti di Hysaj e Allan nel recupero. Nel mezzo, quattro reti annullate ai neroverdi per situazioni di fuorigioco.

Gennaro Gattuso è soddisfatto della prestazione del suo Napoli nella vittoria per 2-0 sul Sassuolo nonostante gli episodi che hanno visto l'annullamento di quattro reti realizzate dai neroverdi per fuorigioco (3 con l'ausilio del VAR). Anzi, i problemi sono stati più importanti in attacco, dove la squadra, nella sua analisi, non avrebbe raccolto quanto creato.

"Se creiamo 9 palle-gol, il primo tempo deve già finire 2-0 o 3-0 - ha dichiarato nel dopo-gara ai microfoni di DAZN -. Subiamo troppi gol e ne facciamo troppo pochi. Ma non è stata una partita da 50%-50%, oggi sono contento della prestazione della squadra, non come il primo tempo di Parma, dove abbiamo fatto schifo".

I 4 gol annullati per fuorigioco al Sassuolo

"Beh, il fuorigioco fa parte del calcio, non è che abbiano fatto gol! Non si possono paragonare le nostre palle gol con quelle del Sassuolo. Ora dobbiamo migliorare, diventare una squadra pensante che sappia occupare gli spazi in modo corretto e stare sempre lì con la testa. Non era facile vincere la partita di oggi, perché il Sassuolo è una squadra che ha pareggiato con l'Inter, che ha vinto con la Lazio, che ha messo in difficoltà la Juventus, una squadra con una forte identità e per noi non era facile, contando che venivamo anche dalla sconfitta contro il Parma".

Un passo avanti rispetto a Parma

"Ho chiesto alla squadra di alzare l'asticella, possiamo entrare nella storia del Napoli perché non è mai arrivato ai quarti di Champions League. In questo momento non è facile allenarsi qui. Ci sono belle isole, il sole, tante barche, c'è caldo, in casa non si riesce a stare. Oggi ho visto veleno, e per questo motivo la squadra mi è piaciuta".

Testa già proiettata al Barcellona

"Un bel test in vista del Barcellona? Sì, il Sassuolo gioca un calcio simile, ma il Barcellona ha altra qualità. Ne hanno uno che scarta dieci uomini e fa gol...".

De Zerbi: "Ci serve più convinzione, so di avere giocatori bravi"

Queste le parole dell'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, rilasciate ai microfoni di DAZN.

"Non ho molto da rimproverare alla squadra, ma vorrei chiedere più convinzione. Siamo giovani, è vero, ma con più convinzione avremmo potuto vincere la partita. Forse sono troppo innamorato dei miei giocatori e li reputo più bravi di quanto faccia l'opinione pubblica, ma non penso di sbagliarmi. Se chiedo qualcosa di più, è perché penso che possano darla. Stiamo facendo bene, ma non raccogliamo quello che potremmo. I gol annullati? Non voglio discutere, mi fido, anche se non sono stati offside chilometrici ma occasioni a tu per tu con il portiere. Noi come il Barcellona? Mah, Gattuso ha tirato fuori questa cosa per caricare la squadra, ha fatto il furbo. Noi non imitiamo nessuno, ma sappiamo qual è la nostra dimensione e fin dove possiamo arrivare. Siamo ambiziosi e vogliamo fare sempre meglio".

