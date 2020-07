Gattuso: "Il Napoli non deve essere così distante dall'Atalanta. Milik? Difficile trovare un 9 così"

Gattuso è quasi rassegnato a perdere Milik per la prossima stagione: "Per noi è difficile trovare un giocatore più forte e ci vogliono anche tanti soldi, ma quando pensi di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene. La classifica? Il Napoli non può stare a -12 dall'Atalanta".

Gennaro GATTUSO (All. Napoli)

Non mi pare che i giocatori si divertano, faticano. Stiamo facendo bene e siamo contenti, dobbiamo migliorare sulle cose che abbiamo notato sia oggi che con l'Atalanta. L'obiettivo è creare una mentalità forte, vincente, giocando un certo tipo di calcio. Dobbiamo dimostrare di poter essere una squadra che gioca bene per 95 minuti. La classifica dice che siamo a -12 dall'Atalanta, ma qui ci sono calciatori forti e non possiamo stare così lontani da loro. Bisogna guardare tutti i giorni la classifica per capire cosa abbiamo sbagliato e cosa invece abbiamo fatto bene

Su Milik...

Per noi è difficile trovare un giocatore più forte e ci vogliono anche tanti soldi, ma quando un giocatore pensa di aver finito un ciclo o di voler cambiare aria bisogna ascoltarlo bene. Se non hai la testa giusta poi fai fatica e penso bisogna rispettare ciò che dicono i giocatori. Arek sa che noi lo stimiamo molto, trovare meglio di lui sarà molto difficile. Osimhen è il sostituto giusto? Caratteristiche diverse. Ma io non voglio parlare di Osimhen, è un giocatore del Lille, poi se arriverà eventualmente potrò spiegare cosa cambia

Arek Milik, Napoli-Roma, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Dries MERTENS (Napoli)

Stiamo facendo sempre meglio, sappiamo cosa fare in campo e si vede. Il ritorno degli altri ci aiuterà. L'esultanza per Callejon? Ho giocato sette anni con lui e sapere che può andar via mi fa male. Sapere che resta qui, giocando gratis, perché tiene molto alla maglia è un esempio straordinario. Poteva andarsene in vacanza, quindi dopo un gol merita la dedica. Siamo contenti di questa sua scelta. Quando si fa una scelta negativa tutti criticano, solitamente si parla meno di una scelta positiva

