Gattuso: "Napoli in Champions? Più di questo non possiamo fare, l'Atalanta sta facendo bene"

Il Napoli pensa addirittura ad un piazzamento che gli permetta di qualificarsi alla prossima Champions League, ma sarà dura contro questa Atalanta che continua a vincere. "Noi andremo a giocarcela a Bergamo, ma non so se basterà". Grande felicità poi per il gol di Callejon, oltre alle prestazioni di Insigne e Lozano.

Gennaro GATTUSO (All. Napoli)

Noi, più di questo non possiamo fare, ma l'Atalanta non è una sorpresa. Sono tanti anni che fanno bene, noi di più non possiamo fare. Andiamo a giocarci una gara importante a Bergamo, ma non sappiamo se basterà. Tanti componenti che ci sono ora rimarranno anche il prossimo anno, quindi queste gare ci servono anche per rinforzarci sul piano tattico

Callejon ha segnato. Grande momento per tutta la squadra

Sono contento che Callejon abbia firmato, non poteva chiudere con il Napoli in questo modo. Ha dato tanto a questa maglia, la storia non si può cancellare in un attimo. Si impegna sempre, mi ha dato tanto. Anche a livello di spogliatoio da parte del Presidente è arrivato un segnale importante che ha voluto pagare la polizza assicurativa fino ad agosto e da parte del ragazzo che ha voluto fortemente restare con noi

Come ha giocato Lozano?

È uno che si sta allenando bene adesso e gli sto dando delle possibilità. Ha una velocità incredibile, bisogna metterlo nelle condizioni di far bene. Aveva avuto l'occasione per far gol, ci speravo. Ma sono sicuro che le prossime volte andrà meglio. E Insigne? È da un po' di tempo che sta facendo bene, deve sempre avere fiducia. Abbina qualità e anche fase difensiva, in fase di non possesso. È uno che ci dà una grandissima mano

