Gazidis è convinto! Rangnick allenatore e dt: proposto a Maldini il ruolo di ambasciatore del Milan

In attesa di capire se il Milan giocherà o meno in Europa nella prossima stagione, Gazidis cerca di definire l'organigramma del club rossonero. Rangnick sarà allenatore e direttore tecnico, con buona di pace di Paolo Maldini a cui sarà affidato il ruolo di ambasciatore. Ruolo che però non sarà accettato dall'ex capitano.

Manca ancora un mese al termine della stagione, ma Gazidis muove le sue pedine per avere al più presto il quadro completo dell'annata che verrà. Il dirigente del Milan ha mantenuto la sua posizione e affiderà - qualsiasi sarà il piazzamento dei rossoneri al 2 agosto - la panchina a Ralf Rangnick che ricoprirà anche la carica di direttore tecnico.

Il lavoro di Stefano Pioli non è assolutamente da buttare, specialmente se il Milan riuscirà a centrare un piazzamento per la prossima Europa League, oltre a lanciare due giocatori che potranno fare molto comodo per la prossima stagione: Ante Rebić (con il Milan che sta per riscattarlo) e Theo Hernández. L'idea di Gazidis, però, è un'altra e vuole affidare tutta la gestione, anche quella del mercato, a Rangnick che già a Lipsia ha mostrato tutto il suo talento in versione multitasking.

Serie A Pioli: "Ora è davvero il mio Milan. Rangnick? Finiamo bene il campionato e poi si vedrà" DA 4 ORE

Play Icon WATCH Theo Hernandez, il bad boy per il Milan che ha stregato Maldini a Ibiza 00:01:23

Boban era già stato “fatto fuori” a suo tempo, manca quindi Paolo Maldini che ancora oggi ricopre il ruolo di responsabile dell'area tecnica. Con l'arrivo di Ralf Rangnick, Maldini sarebbe un doppione e non potrebbe avere più questa responsabilità all'interno dello spogliatoio. Improbabile possa trasformarsi in direttore sportivo (è stato contattato Braida), ma Gazidis non vuole che l'ex capitano dei rossoneri dica addio. Il ruolo proposto sarà quello di ambasciatore del club, ruolo più volte declinato dallo stesso Maldini nelle passate annate (e gestioni). Da una parte la volontà di non creare un addio doloroso come con Boban, dall'altra la posizione ferrea del 'capitano' che non vuole essere declassato. Le strade, con molta probabilità, si separeranno.

Play Icon WATCH Paolo Maldini e quella cena con papà Cesare che cambiò per sempre la storia del Milan 00:01:24

Serie A Dalla Germania: "Milan, Rangnick è una sicurezza. Nagelsmann? Rossoneri non adatti a lui" 20/05/2020 A 08:51