La capolista si mantiene a +4 sulla Lazio. Tre gol splendidi nella ripresa di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa illuminano la serata bianconera, Grifone piegato. Inutile il gol finale di Pinamonti

Una delle migliori Juventus di Sarri. I bianconeri, contro un Genoa impegnato solo a difendersi, offrono una prestazione convincente e, grazie alla classe di chi é nato per fare la differenza, rispondono alla Lazio e mantengono il vantaggio in classifica. Dopo un primo tempo con l'ex Perin protagonista e un tiro al bersaglio che non ha portato gol, nella ripresa la Juve legittima la supremazia e con tre perle di Dybala prima, Ronaldo poi e Douglas Costa dulcis in fundo, segna le tre reti che valgono la terza vittoria consecutiva post lockdown. I progressi della squadra piemontese (grande prova di Bentancur) sono evidenti, cosí come sono altrettanto palesi i limiti e le difficoltá di un Genoa che fará molta fatica a salvarsi. Stato di forma precario, giovani ancora troppo acerbi e "vecchi volponi" senza benzina. Luglio sará un mese molto caldo.

Il tabellino di Genoa-Juventus 1-3

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (Dal 62' Barreca), Behrami, Cassata (Dal 77' Pandev), Schone (Dal 46' Lerager), Sturaro (Dal 75' Biraschi); Favilli (Dal 46' Sanabria), Pinamonti. All.: Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic (Dal 74' Ramsey), Rabiot (Dal 83' Matuidi); Bernardeschi (Dal 66' Douglas Costa), Dybala (Dal 83' Olivieri), Ronaldo (Dal 74' Higuain). All.: Sarri.

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 54' Dybala (J), 56' Ronaldo (J), 73' D. Costa (J), 76' Pinamonti (G)

Assist: Cuadrado, Pjanic, Dybala, Biraschi

Ammoniti: Favilli, Schone, Bonucci, Sturaro, Cassata, Masiello

Cristiano Ronaldo - Genoa-Juventus - Serie A 2019/2020

La cronaca in 6 momenti chiave

13' - Schone sbaglia in uscita, Ronaldo recupera e dal limite spara col destro: vola Perin e salva con un'ottima parata.

43' - Perin! Dybala dentro con l'esterno per RONALDO, che calcia sul primo palo. Attento il portiere del Genoa a respingere.

54' - GOL! DYBALA! Prodezza assoluta. Cuadrado lo serve, lui si accentra, finta, dribbling e sinistro all'angolino. Che gol! 0-1 Juventus.

56' - GOL! ALTRA PRODEZZA, stavolta di Ronaldo. Il 7 prende palla, punta la porta e dai 25 metri spara un destro sotto il 7. GRAN GOL. 0-2 Juventus!

73' - DOUGLAS COSTA! GOL! CHE GOL 3-0. Doppio passo al limite e palla all'incrocio dei pali dopo un sinistro magico a giro.

76' - GOL! Cross da destra di Biraschi, forse sporcato, Pinamonti controlla, salta De Ligt e mette sotto la traversa. 3-1!

La statistica

Ronaldo ha giá eguagliato ora il numero di reti messe a segno nella sua prima stagione in bianconero, 28 stagionali.

ll migliore

Cristiano RONALDO - Assatanato alla ricerca del gol. Calcia quattro volte in porta nel primo tempo, ma trova sempre Perin. Nella ripresa chiude la partita con una conclusione di destro superba. Sono 28 gol stagionali, 24 in 25 partite di campionato. Alieno.

Il peggiore

Paolo GHIGLIONE - Impreciso e abbastanza distratto. A destra fatica. Non trova ritmo e viene sostituito.

