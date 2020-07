E' il Genoa a vincere la sfida salvezza di Marassi. La squadra di Nicola batte il Lecce 2-1 e conquista tre punti decisivi per la classifica. Grifone sale a +4 sulla zona retrocessione, con gli scontri diretti a favore. Padroni di casa in vantaggio con Sanabria. Mancosu prima sbaglia un rigore, poi pareggia. Nel finale un tiro di Jagiello prende il palo, ma sbatte su Gabriel e finisce in rete.

Vince il Genoa lo spareggio salvezza contro il Lecce, valido per la 34ma giornata di Serie A. Tre punti decisivi, che lanciano il Grifone a +4 sulla zona retrocessione, con gli scontri diretti a favore.

Vittoria fondamentale per Nicola e compagni, al termine di un match duro, teso e nervoso, come normale che sia. I padroni di casa in fin dei conti meritano e conquistano un successo che regala grande tranquillità all'ambiente, che ora può guardare alle ultime 4 partite con un minimo di serenità. Certo, la prestazione è tutt'altro da ricordare, ma quello che conta è il risultato.

Il Lecce gioca la sua partita, ma soccombe sotto i colpi di Sanabria nel primo tempo e di Jagiello nella ripresa. Nel mezzo il gol del pareggio di Mancosu, dopo che lo stesso centrocampista sbaglia un rigore nel finale della prima frazione. Ora purtroppo sono praticamente cinque i punti di distanza dalla salvezza, contando gli scontri diretti. Il calendario dà qualche speranza ai pugliesi, certo che bisogna trovare maggiore pericolosità in attacco e maggiore solidità in difesa.

Marco Mancosu, Genoa-Lecce, Serie A 2019-20, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Criscito, Larager, Schöne, Sturaro (dal 13' Barreca, dall'88' Goldaniga)); Falque (dal 52' Jagiello); Pandev (dall'88' Favilli), Sanabria (dal 46' Pinamonti). Allenatore: Davide Nicola.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Mancosu, Petriccione (dall'82' Falco), Barak; Saponara, Farias; Babacar (dal 32' Lapadula). Allenatore: Fabio Liverani.

GOL: Sanabria (G), Mancosu (L), Aut. Gabriel (G),

ASSIST: Pandev (G),

AMMONITI: Lerager (G), Petriccione (L), Saponara (L), Lucioni (L), Romero (G),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Doveri

La cronaca in 8 momenti chiave

06' SUBITO GOL DEL GENOA: Percussione centrale di Pandev, scucchiaiata avanti per Sanabria che di destro batte Gabriel.

10' BARAK DI TESTA: Cross dalla destra, palla in mezzo per Barak che stacca bene ma mette alto.

45' RIGORE SBAGLIATO DA MANCOSU: Palla sulla destra di Saponara per Lapadula che tira con lo scavetto e salta Perin, ma sulla linea Romero salva. Interviene però la VAR: Perin sullo slancio travolge Lapadula che però si era già liberato del pallone. Per l'arbitro è rigore, sul dischetto va Mancosu che però tira in curva.

57' ANCORA BARAK: Corner dalla destra, palla dentro per Barak che stacca bene di testa ma la palla va fuori di un nulla.

60' MANCOSU PAREGGIA I CONTI: Tiro cross di Mancosu in mezzo molto lento, nessuno però interviene e la sfera finisce dentro tra l'incredulità generale.

67' SEMPRE BARAK PERICOLOSISSIMO: Palla sulla sinistra, cross in mezzo e Barak solissimo colpisce al volo, ma mette alto di poco.

80' GENOA AVANTI GRAZIE ALL'AUTORETE DI GABRIEL: Tiro di Jagiello dal limite dell'area a giro, palla che sbatte sul palo e finisce sulla schiena di Gabriel che la manda dentro.

84' SEMPRE E SOLO BARAK: Ancora il centrocampista pericolosissimo col suo tiro dal limite su cross basso dalla sinistro, alto di pochissimo.

La statistica chiave

Seconda vittoria consecutiva del Genoa in casa. I liguri non registrano due vittorie casalinghe di fila in Serie A da settembre 2018.

MVP

Antonin BARAK: Uomo ovunque. Sempre pericoloso, utile in difesa e incredibile in attacco, quando ogni suo inserimento diventa un pericolo per Perin. Ha solo un difetto, non riesce a mandarla dentro.

Promosso

Cristian ROMERO: Bravissimo a chiudere il più possibile su Lapadula. Bene sulle palle inattive, soprattutto su una dove salva sulla linea.

Bocciato

Nehuén PAZ: Fatica enormemente in area, sempre in ritardo. Il peggiore.

