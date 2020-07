La squadra di Gattuso supera il Milan e, in attesa della Roma, si porta da sola al quinto posto della classifica: a segno il belga nel primo tempo e il messicano nella ripresa. Il Grifone, che trova il momentaneo pareggio con Goldaniga, è ora in piena zona retrocessione.

Già ai gironi di Europa League, senza più troppo da chiedere al proprio campionato, il Napoli continua a macinare risultati e punti. E ora è quinto da solo, davanti al Milan e pure alla Roma, in attesa che i giallorossi scendano in campo contro il Parma. A Genova, contro un Genoa sempre più con l'acqua alla gola, decidono le reti di Mertens e Lozano. Il belga indica la via nel recupero del primo tempo, prima che Lozano firmi il punto del definitivo 2-1. In mezzo, il provvisorio e inutile pareggio di Goldaniga. Un successo complessivamente meritato, in virtù di una supremazia territoriale e tecnica apparsa piuttosto netta. Un successo, soprattutto, che conferma l'ottimo stato di forma della banda Gattuso, inciampata soltanto a Bergamo contro il tritacarne Atalanta. Discorso opposto per il Genoa, ora terzultimo e in piena zona retrocessione: la squadra di Nicola sa farsi valere in trasferta, dove per due volte ha rimontato uno svantaggio di due reti, ma dopo la ripresa del campionato ha perso tre partite su tre al Ferraris. Non semplice in questo modo trovare la salvezza.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi (82' Ghiglione), Schöne, Behrami (64' Lerager), Cassata (71' Iago Falque), Barreca; Sanabria (71' Pandev), Pinamonti (82' Favilli). All. Nicola

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz (87' Allan), Lobotka, Elmas (82' Zielinski); Politano (63' Lozano), Mertens (63' Milik), Insigne (82' Younes). All. Gattuso

Arbitro: Maurizio Mariani di Roma

Gol: 46' pt Mertens (N), 49' Goldaniga (G), 66' Lozano (N)

Assist: Insigne (N, 0-1), Schöne (G, 1-1), Fabian Ruiz (N, 1-2)

Ammoniti: Goldaniga

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

7' – Gol annullato al Napoli: palla vagante in area che la difesa del Genoa non riesce ad allontanare, Elmas batte Perin da pochi passi, ma la rete viene annullata per un precedente fallo di mano di Manolas.

15' – Grande parata di Perin, che vola per togliere dalla porta una splendida semirovesciata ravvicinata di Elmas.

31' – Elmas al volo per Mertens, che incrocia con un destro mortale: altro miracolo di Perin, che si allunga e devia in angolo.

35' – Cross di Barreca, spizzata aerea di Pinamonti e tiro al volo di Cassata: Meret si salva deviando contro il palo.

46' pt – GOL DEL NAPOLI. Tocco di Insigne, finta al limite di Mertens e destro a giro che si infila nell'angolo basso della porta di Perin. 0-1.

49' – GOL DEL GENOA. Angolo di Schöne e colpo di testa perfetto di Goldaniga, che non dà scampo a Meret. 1-1.

Edoardo Goldaniga - Genoa-Napoli - Serie A 2019-2020 Credit Foto Getty Images

57' – Cross liftato di Politano che diventa un tiro: il pallone supera Perin e scheggia la traversa. Si salva il Genoa.

66' – GOL DEL NAPOLI. Splendido lancio di Fabian Ruiz per il neo entrato Lozano, che passa davanti a Biraschi e da pochi passi col sinistro non dà scampo a Perin. Napoli di nuovo in vantaggio.

69' – Sinistro da lontano di Mario Rui, con palla che si abbassa improvvisamente e viene alzata da Perin sopra la traversa.

MVP

Fabian Ruiz. Sempre nel vivo della manovra tra centrocampo e trequarti e preziosissimo con le sue imbucate da trequartista. Perfetto, poi, il lancio che manda a segno Lozano.

Fantacalcio

Promosso – Lozano. Entra in campo e dopo pochissimi minuti lascia il segno. Finalmente sta trovando fiducia dopo le difficoltà di inizio stagione.

Bocciato – Maksimovic. Bruciato sul tempo da Goldaniga, che vince il duello aereo e trova il pareggio. Già nel primo tempo aveva regalato un'occasione ghiotta a Pinamonti. Disattento.

Il momento social del match

Mertens segna e dedica il gol all'amico Callejon

Le pagelle

