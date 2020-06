Dopo il pareggio col Torino, un super Parma annienta il Genoa a Marassi. 4-1 senza repliche, con Cornelius grande protagonista con una tripletta. Iago Falque prova a riaprire il match su rigore, ma Kulusevski chiude l'incontro sul finale. La squadra di D'Aversa sale a quota 39 e sogna l'Europa, la banda di Nicola rimane quart'ultimo a pari punti col Lecce.

Dopo la partita non brillante di sabato, il Parma si rilancia contro il Genoa. Grande partita della squadra di D'Aversa, che batte il Genoa 4-1 per la 27ma giornata di Serie A. Un match praticamente senza storia, con gli ospiti avanti sin dalle prime battute. Ottima prova di tutta la squadra ducale, con un protagonista assoluto: Andreas Cornelius. Il danese mette a segno una tripletta incredibile, la seconda stagionale, la prima era avvenuta proprio all'andata. Sono 11 i gol per l'attaccante, ben aiutato comunque da Kulusevski e soci. Il Parma così può festeggiare la salvezza. Il primo obiettivo stagionale è raggiunto per i crociati, che ora possono sognare in grande.

Cornelius, Bruno Alves - Genoa-Parma - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Quasi nulla da salvare invece per i liguri, a tratti veramente inguardabili. Sepe para un rigore a Criscito nel primo tempo, mentre nella ripresa non riesce a respingere il secondo penalty di Iago Falque. Ma la squadra di Nicola crea veramente troppo poco e soccombe a Marassi. La classifica è tutt'altro che felice per i rossoblu, che se continua a giocare in questo modo dovrà veramente lottare per la salvezza.

Tabellino

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello (dal 73' Barreca); Biraschi, Cassata (dal 46' Iago Falque), Schone, Sturaro, Criscito (dal 56' Behrami); Favilli (dal 67' Destro), Pandev (dal 56' Pandev).

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (dal 68' Darmian), Iacoponi, Bruno Alves (dal 76' Dermaku), Gagliolo; Brugman (dal 76' Scozzarella), Hernani (dal 62' Kucka), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (dal 68' Barillà).

GOL: Cornelius (P), Cornelius (P), Cornelius (P), Iago Falque (G), Kulusevski (P),

ASSIST: Hernani (P), Laurini (P),

AMMONITI: Iacoponi (P), Cassata (G), Laurini (P9,

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Giacomelli

La cronaca in 8 momenti chiave

12' ERRORACCIO DI GERVINHO: Kulusevski trova l'ivoriano in area con un assist pazzesco, ma Gervinho davanti al portiere ciabatta clamorosamente e la mette a lato.

15' CORNELIUS! Parma avanti 1-0: Gervinho serve Hernani in fascia, cross basso, in tanti ciccano con Perin che sfiora e basta, così il danese deve solo appoggiare in rete.

26' PERIN SALVA SU CORNELIUS: Cross di Kurtic, Cornelius al volo colpisce da buona posizione, ma il portiere in tuffo salva!!!

27' SECONDO RIGORE DI FILA PARATO DA SEPE: Tiro dal limite di Sturaro, mano di Iacoponi e rigore. Sul dischetto va Criscito ma il suo tiro trova Sepe che la manda sul palo!

32' DELIZIOSO RADDOPPIO DI CORNELIUS: Cross di Laurini, stop bellissimo di Cornelius che da posizione defilata infila Perin.

51' TRIPLETTA DI CORNELIUS: Cross di Laurini, il danese prende spazio a Romero e di testa batte Perin.

60' ALTRO RIGORE, STAVOLA IAGO SEGNA: Schone di testa, Laurini ci mette la mano. Secondo rigore, stavolta Sepe è battuto da Iago Falque.

86' KULUSEVSKI CHIUDE IL MATCH: Il macedona stoppa in area, si accentra e col sinistro la mette sul primo palo.

Il tweet da non perdere

La statistica chiave

MVP

Andreas CORNELIUS: Semplicemente imprendibile. Per oltre un'ora fa reparto da solo, ogni pallone che tocca crea qualcosa, una furia contro tutta la difesa avversaria. Tre gol, segnati un po' in tutti i modi. Quando vede Genoa si carica come una molla, tre gol all'andata e tre al ritorno. Sono 11 in stagione, mica pochi per un panchinaro.

Promosso

Dejan KULUSEVSKI: E pensare che qualcuno lo vedeva in crisi, dicendo che forse aveva già la testa alla Juventus. Risponde al meglio a tutte le critiche con una prestazione sontuosa, stile inizio anno. Oggi corre per quattro, salta decine di avversari, offre assist al bacio per tutti i compagni, finisce il match con un grandissimo gol. Cosa chiedere di più?

Bocciato

Cristian ROMERO: In tanti giocano una pessima gara nel Genoa, forse il peggiore è proprio Romero, che con Cornelius semplicemente non vince un duello.

