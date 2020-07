La squadra di Nicola domina e conquista un successo preziosissimo in ottica salvezza: Pandev sblocca il risultato al 24' con una prodezza, Schone raddoppia al 54' con una splendida punizione. Sull'1-0 Letica para un rigore a Iago Falque. La squadra di Di Biagio, remissiva e inconcludente, sembra ormai condannata alla retrocessione in Serie B.

Un guizzo di Pandev e una punizione perfetta di Schone: bastano due prodezze al Genoa per piegare la SPAL a Marassi e conquistare il primo successo dopo il lockdown. Un 2-0 meritatissimo che non ammette discussioni, frutto di una superiorità disarmante: nel saldo c'è anche un rigore sprecato sull'1-0 da Iago Falque, che dal dischetto si fa ipnotizzare da Letica. Petagna e compagni non tirano mai in porta e danno la sensazione di avere mollato: per la retrocessione in B della squadra di Di Biagio manca ormai davvero solo l'aritmetica.

Il tabellino

GENOA-SPAL 2-0

GENOA (3-4-2-1): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Behrami (74' Lerager), Cassata (60' Barreca); Iago Falque, Pandev (73' Sanabria); Pinamonti (90' Destro). All.: Nicola.

SPAL (3-5-2): Letica; Cionek, Bonifazi, Vicari; Strefezza (58' D'Alessandro), Dabo (70' Sala), Missiroli, Tunjov (58' Valdifiori), Reca; Petagna, Floccari (70' Cerri). All.: Di Biagio.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata.

GOL: 24' Pandev (G), 54' Schone (G).

AMMONITI: Behrami, (G), Floccari, Cerri (S).

NOTE - Al 37' Letica (S) ha parato un rigore a Iago Falque (G). Recupero 3'+6'.

Goran Pandev - Genoa-SPAL Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

24' GOOOOOOOOL DEL GENOA! 1-0! PANDEV! Spizzata di Pinamonti per Iago Falque che, al limite dell'area, tocca per Pandev: dribbling secco col sinistro ai danni di Bonifazi e diagonale rasoterra a incrociare che si insacca sul palo più lontano. Niente da fare per Letica.

37' LETICA PARA IL RIGORE A IAGO FALQUE! Contatto Reca-Cassata in area, Guida non ha dubbi e concede il penalty al Genoa. Sinistro debole di Iago Falque dagli undici metri: Letica si tuffa sulla sua destra e blocca in due tempi.

54' GOOOOOOOOOL DEL GENOA! 2-0! SCHONE! Fantastico destro a giro del danese su punizione: palla che gira coi giri giusti e che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Forse partito con un leggero ritardo Letica, ma perfetta l'esecuzione di Schone.

56' PINAMONTI! Girata di sinistro dal limite dell'area: pallone che accarezza la base del palo e si spegne a fondo campo. Genoa vicino al tris.

85' SCHONE VICINO AL GOL! SPAL completamente ferma: sponda di Sanabria per Schone che controlla male e non riesce a fare lo scavetto sull'uscita bassa di Letica.

95' DESTRO! Contropiede del Genoa: Destro salta Sala in dribbling al limite, si coordina e spara col destro. Letica blocca a terra un rasoterra non irresistibile.

