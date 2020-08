A Marassi i rossoblù di Davide Nicola centrano la salvezza matematica grazie a un primo tempo perfetto: Sanabria timbra una doppietta (13' e 25'), poi ci pensa Romero a calare il tris poco prima dell'intervallo. Ripresa giocata a ritmi bassi ma molto tesa: espulsi Romero, il tecnico dell'Hellas Juric, Amrabat e Cassata. I rossoblù chiudono in 9 uomini, gli scaligeri in 10.

Serata trionfale per il Genoa che batte 3-0 il Verona a Marassi e festeggia la salvezza, arrivata solo all'ultima giornata al termine di un campionato soffertissimo. I rossoblù di Davide Nicola archiviano la pratica nei primi 45 minuti: Sanabria firma una doppietta andando a segno al 13' di testa e al 25' con un destro angolato, poi prima del riposo arriva il tris firmato da Romero che trafigge Radunovic con un imperioso stacco aereo sugli sviluppi di un corner battuto da Jagiello. Ripresa giocata su ritmi decisamente bassi. Espulsi Romero al 61' per doppia ammonizione e il tecnico dell'Hellas Ivan Juric per proteste. Nel finale cartellino rosso anche per Ambrabat e Cassata: il Genoa chiude in 9, il Verona in 10.

Il momento social del match

Serie A Le pagelle di Genoa-Verona 3-0: Sanabria show, Pandev prezioso DA 24 MINUTI

Il tabellino

GENOA-VERONA 3-0

GENOA (3-5-2): Perin; Zapata, Romero, Masiello; Ankersen, Lerager, Behrami, Jagiello (83' Cassata), Criscito (23' Barreca); Pandev (82' Pinamonti), Sanabria (64' Goldaniga). All.: Nicola.

VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Rrahmani, Gunter (74' Salcedo), Dimarco; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Eysseric, Pessina (46' Borini); Di Carmine (46' Pazzini). All.: Juric.

ARBITRO: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia.

GOL: 13', 25' Sanabria (G), 44' Romero (G).

ASSIST: Lerager (G, 1-0), Pandev (G, 2-0), Jagiello (G, 3-0).

AMMONITI: Sanabria, Masiello (G).

ESPULSI: 61' Romero (G), 62' Juric (all. Verona), 91' Cassata (G) e Amrabat (V).

NOTE - Recupero 6'+5'.

L'esultanza dei giocatori del Genoa - Genoa-Verona Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

La cronaca in 6 momenti chiave

13' GOOOOOOOOOL DEL GENOA! SANABRIA! 1-0! Masiello in verticale per Lerager che dalla destra scodella un pallone perfetto per l'incornata di Sanabria che non dà scampo a Radunovic. Troppo morbida la marcatura di Gunter. Genoa in vantaggio! Assist di Lerager.

25' GOOOOOOOOL DEL GENOA! 2-0! SANABRIA! Splendida palla filtrante di Pandev per Sanabria, tutto solo davanti a Radunovic. Destro implacabile dell'attaccante del Genoa e palla nell'angolino basso.

44' GOOOOOL DEL GENOA! 3-0! ROMERO! Corner dalla destra di Jagiello e imperioso stacco del difensore che sovrasta Rrahmani e spedisce la palla nell'angolino basso. Niente da fare per Radunovic. Assist di Jagiello.

62' ESPULSO ROMERO! Secondo giallo e rosso inevitabile per il difensore del Genoa che entra in maniera dura su Pazzini nel cerchio di centrocampo. Rossoblù in dieci uomini nell'ultima mezz'ora. Espulso anche l'allenatore del Verona Ivan Juric per proteste.

91' ESPULSI AMRABAT E CASSATA! Irrati caccia entrambi per reciproche scorrettezze. Il Genoa chiude in 9, il Verona in 10.

93' SUPER PERIN! Destro al volo da due passi di Faraoni, bravissimo il portiere del Genoa a respingere in tuffo.

Davide Nicola portato in trionfo dai giocatori del Genoa - Genoa-Verona Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

MVP

Toni SANABRIA - Eccolo qui l'uomo del destino del Genoa. Il paraguaiano si scatena proprio nella serata più importante: splendido il primo gol con un tuffo di testa da applausi, freddissimo in occasione del raddoppio quando spedisce la palla nell'angolino basso a tu per tu con Radunovic.

Fantacalcio

Promosso

Mattia PERIN - Mantiene la porta inviolata e nel finale si guadagna un'ampia sufficienza con una gran parata su un destro al volo di Faraoni.

Bocciato

Francesco CASSATA 5 - In campo pochi minuti, giusto il tempo di farsi espellere. Una sciagura per i fantallenatori.

Play Icon WATCH Juric: "La miglior partita dell'anno, senza il Covid saremmo andati in Europa" 00:01:36

Serie A Juve Campione, Immobile capocannoniere, Genoa salvo: tutti i verdetti della Serie A DA 41 MINUTI