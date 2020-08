A Marassi il migliore in campo è l'attaccante paraguaiano che firma una doppietta nei primi 25 minuti indirizzando la partita. Romero gioca un primo tempo sontuoso, poi si fa espellere ingenuamente. Masiello perfetto, buonissima prova di Jagiello. Nell'Hellas si salvano in pochi: il migliore è Dimarco, bocciati tutti gli attaccanti.

GENOA

Mattia PERIN 6,5 - Attento nel primo tempo in uscita bassa su Pessina, bravissimo nel recupero a opporsi a un destro al volo di Faraoni.

Cristian ZAPATA 6,5 - Sempre ben piazzato, fa valere il suo fisico e la sua esperienza.

Cristian ROMERO 6,5 - Prestazione quasi perfetta. Primo tempo mostruoso impreziosito anche dal gol, poi lascia i suoi in dieci per un intervento falloso inutile su Pazzini a metà campo.

Andrea MASIELLO 7 - L'ex Atalanta sfodera una prestazione da applausi. Dà il la all'azione dell'1-0, i palloni alti in area di rigore sono tutti suoi e lotta come n gladiatore fino all'ultimo.

Peter ANKERSEN 6 - Fa densità in mezzo al campo con un lavoro poco visibile ma comunque prezioso.

Lukas LERAGER 6,5 - Partita di grande sostanza e applicazione. La ciliegina sulla torta è l'assist per l'incornata di Sanabria che vale l'1-0.

Valon BEHRAMI 6 - Piazzato da Nicola davanti alla difesa, fa valere i suoi muscoli. Utilissimo.

Filip JAGIELLO 6,5 - Gara convincente. Suo il corner da cui nasce il definitivo 3-0 firmato da Romero. Combatte fino all'ultimo secondo senza risparmiarsi.

dall'83' Francesco CASSATA 5 - Pochi minuti, giusto il tempo di farsi espellere.

Domenico CRISCITO s.v. - Costretto a lasciare il campo molto presto per infortunio: impossibile giudicare la sua prova.

dal 23' Antonio BARRECA 6 - Entra e poco dopo Sanabria firma il raddoppio. Partita in discesa per lui, se la cava senza commettere grossi errori.

Goran PANDEV 6,5 - Meno dirompente rispetto ad altre occasioni, ma sempre nel vivo della partita: delizioso l'assist per il gol del 2-0 di Sanabria.

dall'82 Andrea PINAMONTI s.v. - In campo per pochi minuti, non giudicabile.

Toni SANABRIA 7,5 - Eccolo qui l'uomo del destino del Genoa. Il paraguaiano si scatena proprio nella serata più importante: splendido il primo gol con un tuffo di testa da applausi, freddissimo in occasione del raddoppio quando spedisce la palla nell'angolino basso a tu per tu con Radunovic.

dal 63' Edoardo GOLDANIGA 6 - Entra con la giusta concentrazione e regge l'urto fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica.

All.: Davide NICOLA 7 - Salvezza soffertissima, raggiunta solo all'ultima giornata. Il suo Genoa è una squadra pragmatica che, tra alti e bassi, ha comunque fatto più punti nel girone di ritorno rispetto al tanto decanato Verona.

VERONA

Boris RADUNOVIC 6 - Incolpevole sui 3 gol del Genoa, per il resto non deve compiere interventi particolarmente significativi.

Amir RRAHMANI 5 - La grinta non gli manca, tanto che prova a farsi vedere anche in avanti. Ma dietro è molle come un budino. Sovrastato da Romero sul gol del 3-0.

Koray GUNTER 4,5 - Il primo a naufragare. D'accordo il distanziamento, ma la marcatura su Sanabria in occasione del primo gol non si può vedere in Serie A.

dal 74' Eddie SALCEDO s.v. - Gioca poco più di un quarto d'ora, ingiudicabile.

Federico DIMARCO 6,5 - Il migliore dell'Hellas. Propositivo, difficile da fermare quando parte palla al piede. Buonissima prova e buonissima stagione.

Davide FARAONI 6 - Uno degli ultimi ad arrendersi. Nella ripresa scodella a centro area una quantità infinita di cross, non sempre precisi.

Sofyan AMRABAT 5,5 - Solita prestazione positiva macchiata dalla sciocca espulsione rimediata nei minuti finali.

Miguel VELOSO 5 - Insolitamente impreciso con il suo sinistro. Di sicuro non nella sua serata migliore, può fare molto meglio.

Darko LAZOVIC 5 - Impalbabile, fa letteralmente il solletico ai difensori del Genoa che lo fermano come e quando vogliono.

Matteo PESSINA 5,5 - Uno dei pochi dell'Hellas a rendersi pericoloso nel primo tempo, poi deve lasciare il campo in barella per infortunio.

dal 46' Fabio BORINI 5,5 - Solita grinta, solito impegno encomiabile. Ma negli ultimi 16 metri non punge.

Valentin EYSSERIC 5,5 - Prova a inventare qualcosa tra le linee, ma senza particolare convinzione. Più bassi che alti.

Samuel DI CARMINE 5 - Non vede mai il pallone. Regolarmente e impietosamente anticipato da Romero. Juric lo lascia giustamente negli spogliatoi a fine primo tempo.

dal 46' Giampaolo PAZZINI 5,5 - Prova a fare sportellate in area di rigore con i difensori del Genoa ma, tirando le somme, tira una sola volta in porta con un sinistro debolissimo che non spaventa Perin.

All.: Ivan JURIC 5 - Partita interpretata malissimo, una sorta di gita di fine anno. Più in generale è tutto il post lockdown a essere decisamente negativo. Non è più l'Hellas della prima parte di stagione.

