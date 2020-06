Andiamo ad analizzare squadra per squadra, tutte le situazioni al limite per quanto riguarda i contratti. Cosa succede dopo il 30 giugno? Chi rimane, chi rinnova il prestito chi va via? Articolo in aggiornamento...

Non essendo arrivata una normativa apposita dalla FIFA, tocca ai singoli club effettuare delle trattative per prolungare prestiti e ufficializzare rinnovi di quei contratti in scadenza al 30 giugno. Fu proprio Infantino a paventare una normativa ad hoc che rinnovasse in automatico (per due mesi) tutti i contratti, ma questa ufficialità non è mai arrivata. I club non sono rimasti a guardare e, chi più chi meno, hanno già effettuato tante operazioni. La Juventus ha prolungato di un anno con Buffon e Chiellini, il Napoli ha prolungato di due mesi con Callejon. Il Milan resta in trattativa con Ibrahimovic, mentre l'Inter sta per confermare i prestiti (almeno fino a fine stagione) di Moses e Alexis Sánchez.

Ecco nel dettaglio tutte le situazioni borderline dei 20 club di Serie A (articolo in costante aggiornamento).

Serie A Genoa-Juventus: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA

ATALANTA

José Luis PALOMINO (difensore) - Futuro ancora da definire.

BOLOGNA

Rodrigo PALACIO (attaccante) - Contratto prolungato fino al 30 giugno 2021

DANILO (difensore) - Contratto prolungato fino al 30 giugno 2021

DA COSTA (portiere) - Contratto prolungato fino al 30 giugno 2021

Ladislav KREJCI (centrocampista) - Verso l'addio a fine stagione.

BRESCIA

Danilo GASTALDELLO (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

ROMULO (centrocampista) - Verso il rientro al Genoa per fine prestito.

CAGLIARI

Radja NAINGGOLAN (centrocampista) - Rinnovo del prestito, acquisto a titolo definitivo o ritorno all'Inter.

Federico MATTIELLO (difensore) - Il Cagliari sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto versando 3 milioni di euro all'Atalanta.

Valter BIRSA (centrocampista) - Il Cagliari dovrebbe esercitare l'opzione per la stagione 2020-21.

Ragnar KLAVAN (difensore) - Il Cagliari dovrebbe esercitare l'opzione per la stagione 2020-21.

Luca CIGARINI (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto.

Luca PELLEGRINI (difensore) - Verso il ritorno alla Juventus per fine prestito.

Robin OLSEN (portiere) - Verso il ritorno alla Roma per fine prestito.

Fabrizio CACCIATORE (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

RAFAEL (portiere) - Verso l'addio a fine stagione.

L'esultanza di Radja Nainggolan - Cagliari-Torino Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

FIORENTINA

DALBERT (difensore/esterno di centrocampo) - Futuro ancora da definire. Due opzioni: rinnovo del prestito o ritorno all'Inter.

Milan BADELJ (centrocampista) - Verso il ritorno alla Lazio per fine prestito.

Martin CACERES (difensore) - Verso il rinnovo di contratto: per lui pronto un biennale.

Ciryl THEREAU (attaccante) - Le due parte si sono già dette addio, con il club che ha concesso il permesso al giocatore di lasciare la squadra.

GENOA

Goran PANDEV (attaccante) - Verso il rinnovo per un'altra stagione.

Mattia PERIN (portiere) - Verso il ritorno alla Juventus per fine prestito.

Cristian ROMERO (difensore) - Verso il ritorno alla Juventus per fine prestito.

Adama SOUMAORO (difensore) - Il Genoa sembra intenzionato a riscattarlo dal Lille.

Antonio SANABRIA (attaccante) - Il Genoa sembra intenzionato a riscattarlo dal Betis.

Marko PAJAC (centrocampista) - Il Genoa sembra intenzionato a riscattarlo dal Cagliari.

Salvador ICHAZO (portiere) - Verso l'addio a fine stagione.

Mattia DESTRO (attaccante) - Verso il ritorno al Bologna per fine prestito.

Valon BEHRAMI (centrocampista) - Verso l'addio a fine stagione.

Iago FALQUE (attaccante) - In prestito dal Torino, futuro da definire.

Antonio BARRECA (difensore) - In prestito dal Monaco, futuro da definire.

Edoardo GOLDANIGA (difensore) - Il Genoa sta valutando se esercitare il diritto di riscatto (3 milioni) con il Sassuolo.

INTER

Alexis SANCHEZ (attaccante) - Rinnoverà fino al 31 agosto. Dopo questa data, il cileno dovrebbe fare ritorno al Manchester United.

Victor MOSES (centrocampista) - Rinnoverà fino al 31 agosto: in dubbio la sua permanenza in nerazzurro questa data anche perché il riscatto è fissato a 12 milioni, cifra giudicata eccessiva dall'Inter.

Stefano SENSI (centrocampista) - L'Inter sembra intenzionata a esercitare il diritto di riscatto con il Sassuolo fissato a 20 milioni.

Cristiano BIRAGHI (difensore) - Verso il ritorno alla Fiorentina che chiede 12 milioni di euro per il riscatto a titolo definitivo.

Borja VALERO (centrocampista) - Verso l'addio a fine stagione.

Tommaso BERNI (portiere) - Verso il ritiro a fine stagione.

Daniele PADELLI (portiere) - Verso il rinnovo di contratto.

JUVENTUS

Gianluigi BUFFON (portiere) - Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021.

Giorgio CHIELLINI (difensore) - Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021.

LAZIO

Danilo CATALDI (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto fino al 2024.

Senad LULIC (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto fino al 2021.

Marco PAROLO (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto fino al 2021.

Ricardo KISHNA (attaccante) - Verso l'addio a fine stagione.

LECCE

Gianluca LAPADULA (attaccante) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Genoa).

Riccardo SAPONARA (trequartista) - Futuro ancora da definire (è in prestito dalla Fiorentina).

Alessandro DEIOLA (centrocampista) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Cagliari).

Khouma BABACAR (attaccante) - L'esercizio del diritto di riscatto con il Sassuolo è in forse.

Cristian DELL'ORCO (difensore) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Sassuolo).

Antonin BARAK (centrocampista) - È in prestito dall'Udinese, con i friulani che vogliono riportarlo subito a casa senza che completi la stagione con il Lecce.

Giulio DONATI (difensore) - Il Lecce deve decidere se esercitare l'opzione per il rinnovo fino al 2021.

Marco CALDERONI (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

MILAN

Zlatan IBRAHIMOVIC (attaccante) - Rinnoverà fino al 31 agosto, ma futuro ancora da definire.

Giacomo BONAVENTURA (centrocampista) - Rinnoverà fino al 31 agosto, poi saluterà il Milan.

Asmir BEGOVIC (portiere) - Rinnoverà fino al 31 agosto, poi tornerà al Bournemouth per fine prestito.

Simon KJAER (difensore) - Rinnoverà fino al 31 agosto, con il Milan che è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto col Siviglia.

Alexis SAELEMAEKERS (centrocampista) - Rinnoverà fino al 31 agosto, con il Milan che sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto versando 6,5 milioni di euro all'Anderlecht.

NAPOLI

José Maria CALLEJON (attaccante) - Ha rinnovato fino al 31 agosto, ma non si esclude un rinnovo di contratto per un'altra stagione.

Play Icon WATCH Gattuso: "Callejon? Josè doveva restare col Napoli fino ad agosto, la storia non si cancella" 00:00:43

PARMA

Dejan KULUSEVSKI (attaccante) - Ha già firmato un contratto fino al 2024 con la Juventus, squadra nella quale si trasferirà a fine stagione. Resterà fino ad agosto col Parma.

Vasco REGINI (difensore) - Verso il ritorno alla Sampdoria.

Gianluca CAPRARI (attaccante) - Il Parma sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto con la Sampdoria fissato a 9 milioni di euro.

Alberto GRASSI (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto.

Luigi SEPE (portiere) - Il Parma eserciterà l'obbligo di riscatto con il Napoli, ma anche i partenopei sono ora interessati al portiere.

Jasmin KURTIC (centrocampista) - Il Parma ha un obbligo di riscatto con la SPAL.

Giuseppe PEZZELLA (difensore) - Il Parma ha un obbligo di riscatto con l'Udinese.

Ionut RADU (portiere) - Verso il ritorno all'Inter.

ROMA

Henrikh MKHITARYAN (centrocampista) - I giallorossi vorrebbero esercitare il diritto di riscatto: l'Arsenal chiede 24 milioni. Resterà comunque fino al 31 agosto.

Chris SMALLING (difensore) - Il diritto di riscatto del Manchester United è fissato a 15 milioni: la Roma propone un prestito oneroso a 3 con obbligo di riscatto tra un anno. Resterà comunque fino al 31 agosto.

Davide ZAPPACOSTA (difensore) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Chelsea).

Nikola KALINIC (attaccante) - Verso il ritorno all'Atletico Madrid per fine prestito.

Chris Smalling Credit Foto Getty Images

SASSUOLO

Gregoire DEFREL (attaccante) - In caso di salvezza gli emiliani verseranno 12 milioni nella casse della Roma come corrispettivo per l'obbligo di riscatto.

Vlad CHIRICHES (difensore) - Il Sassuolo sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto con il Napoli fissato a 7 milioni.

Filippo ROMAGNA (difensore) - Il Sassuolo ha la volontà di riscattare il giocatore dal Cagliari.

Jeremy TOLJAN (difensore) - Verso il rinnovo oltre il 31 agosto.

Georgios KYRIAKOPOULOS (difensore) - Si va verso il rinnovo a fine stagione.

Gianluca PEGOLO (portiere) - Verso l'addio a fine stagione.

SAMPDORIA

Andrea BERTOLACCI (centrocampista) - Si va verso il rinnovo a fine stagione.

Lorenzo TONELLI (difensore) - I blucerchiati intendono riscattarlo dal Napoli.

Maya YOSHIDA (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

Gonzalo MARONI (centrocampista) - Verso il ritorno al Boca Juniors per fine prestito.

Andrea SECULIN (portiere) - Verso il ritorno al Chievo per fine prestito.

SPAL

Andrea PETAGNA (attaccante) - Si trasferirà al Napoli a fine stagione, resterà comunque fino ad agosto.

Federico DI FRANCESCO (attaccante) - In prestito dal Sassuolo, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Kevin BONIFAZI (difensore) - In prestito dal Torino, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Lucas CASTRO (centrocampista) - In prestito dal Cagliari, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Marco D'ALESSANDRO (centrocampista) - In prestito dall'Atalanta, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Nenad TOMOVIC (difensore) - In prestito dal Chievo, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Etrit BERISHA (portiere) - Riscatto possibile solo in caso di salvezza.

Karlo LETICA (portiere) - Riscatto possibile solo in caso di salvezza.

Arkadiusz RECA (difensore) - Riscatto possibile solo in caso di salvezza.

Jacopo SALA (difensore) - Opzione per il rinnovo di contratto legata al raggiungimento della salvezza.

Mirko VALDIFIORI (centrocampista) - Opzione per il rinnovo di contratto legata al raggiungimento della salvezza.

Sergio FLOCCARI (attaccante) - Verso l'addio a fine stagione.

Thiago CIONEK (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

FELIPE (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

Alberto CERRI (attaccante) - Futuro da definire.

Ervin ZUKANOVIC (difensore) - Futuro da definire.

TORINO

Lorenzo DE SILVESTRI (difensore) - Futuro ancora da definire.

Samir UJKANI (portiere) - Futuro ancora da definire.

UDINESE

Ken SEMA (centrocampista) - Dovrebbe rientrare al Watford per fine prestito dopo la conclusione del campionato.

VERONA

Sofyan AMRABAT (centrocampista) - Si trasferirà alla Fiorentina al termine della stagione, ma resterà agli scaligeri fino ad agosto.

Amir RRAHMANI (difensore) - Si trasferirà al Napoli al termine della stagione, dopo aver completato questa annata con gli scaligeri.

Eddie SALCEDO (attaccante) - Futuro ancora da definire.

Federico DIMARCO (difensore) - Futuro ancora da definire.

Fabio BORINI (attaccante) - Verso il rinnovo a fine stagione.

Matteo PESSINA (centrocampista) - Probabile un rientro all'Atalanta per fine prestito.

Giampaolo PAZZINI (attaccante) - Verso l'addio a fine stagione.

Valerio VERRE (trequartista) - C'è l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto con la Sampdoria per 2,5 milioni di euro.

Claud ADJAPONG (difensore) - Verso l'addio a fine stagione.

Boris RADUNOVIC (portiere) - Verso l'addio a fine stagione.

Valentin EYSSERIC (centrocampista) - Verso l'addio a fine stagione.

Emmanuel BADU (centrocampista) - Verso l'addio a fine stagione.

Play Icon WATCH Come cambia il MIlan se dovesse acquistare Luka Jovic 00:01:52

Serie A Torino-Lazio: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA