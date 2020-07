Il 30 giugno è arrivato e i club hanno condotto le loro trattative per i rinnovi di contratti con i loro giocatori in scadenza. Solo in quattro hanno lasciato anticipatamente poi tutti, chi più chi meno, saranno a disposizione fino ad agosto. Andiamo a vedere cosa è successo squadra per squadra.

Il fatidico giorno è arrivato. Il 30 giugno ha segnato un passo importante per i club di Serie A che hanno dovuto affrontare, prima del termine della stagione, diverse pratiche con i giocatori in scadenza. Chi per i prestiti, chi per i riscatti, chi avrebbe dovuto dire comunque addio. Per la stragrande maggioranza si continuerà fino ad agosto, occhio però alle Coppe europee. All'attenzione i casi di Smalling-Roma e Alexis Sanchez-Inter. C'è lo zampino del Manchester United che ha concesso il prolungamento del prestito solo fino al 2 agosto, ma non per l'Europa League anche perché Roma e Inter sarebbero delle concorrenti dei Red Devils. Nuovo accordo in arrivo, se i club si impegneranno poi ad acquistare i giocatori al termine della stagione. Salutano anticipatamente, invece, Romulo, Robin Olsen, Cacciatore e Théréau. Ecco nel dettaglio tutte le situazioni risolte dai 20 club di Serie A...

ATALANTA

José Luis PALOMINO (difensore) - Resta fino al termine della stagione, ma è ancora da discutere il discorso rinnovo.

BOLOGNA

Rodrigo PALACIO (attaccante) - Contratto prolungato fino al 30 giugno 2021

Larangeira DANILO (difensore) - Contratto prolungato fino al 30 giugno 2021

Angelo DA COSTA (portiere) - Contratto prolungato fino al 30 giugno 2021

Ladislav KREJCI (centrocampista) - Il ceco sarà a disposizione fino al termine della stagione poi lascerà il club.

BRESCIA

Danilo GASTALDELLO (difensore) - Il classe '83 ha rinnovato fino al termine della stagione, scegliendo di rinunciare a due mensalità. Lascerà comunque il club al 31 agosto.

Souza ROMULO (centrocampista) - Non ha trovato l'accordo per il rinnovo del prestito e torna subito al Genoa.

CAGLIARI

Radja NAINGGOLAN (centrocampista) - Rinnovo del prestito fino al termine della stagione, il Cagliari è in trattativa per l'acquisto definitivo.

Federico MATTIELLO (difensore) - Il Cagliari sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto versando 3 milioni di euro all'Atalanta.

Valter BIRSA (centrocampista) - Resterà fino al termine della stagione, poi lascerà il club.

Ragnar KLAVAN (difensore) - Resterà fino al termine della stagione e il Cagliari lavora per estendere il contratto di un altro anno.

Luca CIGARINI (centrocampista) - Ha rinnovato, gratis, fino al 31 agosto 2020.

Luca PELLEGRINI (difensore) - Resta fino a fine agosto, poi tornerà alla Juventus.

Bittencourt RAFAEL (portiere) - Resta fino al termine della stagione, poi è nel mirino della Roma.

Fabrizio CACCIATORE (difensore) - Ha deciso di lasciare subito la squadra ed è quindi svincolato.

Robin OLSEN (portiere) - Con il ritorno di Cragno, il portiere svedese ha deciso di lasciare subito la squadra e tornare alla Roma.

FIORENTINA

Henrique DALBERT (difensore) - Resta fino al termine della stagione, poi due opzioni: rinnovo del prestito o ritorno all'Inter.

Milan BADELJ (centrocampista) - Resta fino al termine della stagione, poi farà il suo ritorno alla Lazio.

Rachid GHEZZAL (centrocampista) - Resta fino al termine della stagione, poi farà il suo ritorno al Lione.

Martin CACERES (difensore) - Verso il rinnovo di contratto: per lui pronto un biennale.

Ciryl THÉRÉAU (attaccante) - Il giocatore francese ha avuto il permesso di lasciare la squadra già prima della ripresa del campionato.

GENOA

Goran PANDEV (attaccante) - Resta fino al termine della stagione, si va comunque per il rinnovo per un'altra annata.

Mattia PERIN (portiere) - Resta fino al termine della stagione, poi tornerà alla Juventus.

Cristian ROMERO (difensore) - Resta fino al termine della stagione, poi andrà alla Juventus.

Adama SOUMAORO (difensore) - Il Genoa sembra intenzionato a riscattarlo dal Lille una volta finita la stagione.

Antonio SANABRIA (attaccante) - Il Genoa sembra intenzionato a riscattarlo dal Betis una volta finita la stagione.

Marko PAJAC (centrocampista) - Il Genoa sembra intenzionato a riscattarlo dal Cagliar una volta finita la stagionei.

Salvador ICHAZO (portiere) - Resta fino al termine della stagione, poi dirà addio al club.

Mattia DESTRO (attaccante) - Resta fino al termine della stagione, poi tornerà al Bologna.

Valon BEHRAMI (centrocampista) - Resta fino al termine della stagione, poi dirà addio.

Iago FALQUE (attaccante) - In prestito dal Torino fino al termine della stagione, futuro da definire.

Antonio BARRECA (difensore) - In prestito dal Monaco al termine della stagione, futuro da definire.

Edoardo GOLDANIGA (difensore) - Il Genoa sta valutando di esercitare il diritto di riscatto (3 milioni) con il Sassuolo.

INTER

Alexis SANCHEZ (attaccante) - Rinnovato fino al 2 agosto, poi farà ritorno allo United a meno di un altro prestito fino al 31 agosto.

Victor MOSES (centrocampista) - Rinnvato fino al 31 agosto: in dubbio la sua permanenza in nerazzurro oltre questa data anche perché il riscatto è fissato a 12 milioni, cifra giudicata eccessiva dall'Inter.

Stefano SENSI (centrocampista) - L'Inter sembra intenzionata a esercitare il diritto di riscatto con il Sassuolo fissato a 20 milioni.

Cristiano BIRAGHI (difensore) - Verso il ritorno alla Fiorentina che chiede 12 milioni di euro per il riscatto a titolo definitivo.

Borja VALERO (centrocampista) - Verso l'addio a fine stagione.

Tommaso BERNI (portiere) - Verso il ritiro dal calcio a fine stagione.

Daniele PADELLI (portiere) - Verso il rinnovo di contratto per un'altra stagione una volta finita questa annata.

JUVENTUS

Gianluigi BUFFON (portiere) - Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021.

Giorgio CHIELLINI (difensore) - Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2021.

LAZIO

Danilo CATALDI (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto fino al 2024 una volta finita la stagione.

Senad LULIC (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto fino al 2021 una volta finita la stagione.

Marco PAROLO (centrocampista) - Verso il rinnovo di contratto fino al 2021 una volta finita la stagione.

LECCE

Gianluca LAPADULA (attaccante) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Genoa) una volta finita la stagione.

Riccardo SAPONARA (trequartista) - Futuro ancora da definire (è in prestito dalla Fiorentina) una volta finita la stagione.

Alessandro DEIOLA (centrocampista) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Cagliari) una volta finita la stagione.

Khouma BABACAR (attaccante) - L'esercizio del diritto di riscatto con il Sassuolo è in forse finita questa stagione.

Cristian DELL'ORCO (difensore) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Sassuolo) una volta finita la stagione.

Antonin BARAK (centrocampista) - L'Udinese ha concesso il prestito fino al termine della stagione, poi lascerà il club.

Giulio DONATI (difensore) - Il Lecce deve decidere se esercitare l'opzione per il rinnovo fino al 2021.

Marco CALDERONI (difensore) - Una volta finita la stagione lascerà il club.

MILAN

Zlatan IBRAHIMOVIC (attaccante) - Rinnovato fino al 31 agosto, ma futuro ancora da definire.

Giacomo BONAVENTURA (centrocampista) - Rinnovato fino al 31 agosto, poi saluterà il Milan.

Asmir BEGOVIC (portiere) - Rinnovato fino al 31 agosto, poi tornerà al Bournemouth per fine prestito.

Simon KJAER (difensore) - Rinnovato fino al 31 agosto, con il Milan che è intenzionato a esercitare il diritto di riscatto col Siviglia.

Alexis SAELEMAEKERS (centrocampista) - Rinnovato fino al 31 agosto, con il Milan che sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto versando 6,5 milioni di euro all'Anderlecht.

NAPOLI

José Maria CALLEJON (attaccante) - Ha rinnovato fino al 31 agosto, ma non si esclude un rinnovo di contratto per un'altra stagione.

PARMA

Dejan KULUSEVSKI (attaccante) - Ha già firmato un contratto fino al 2024 con la Juventus, squadra nella quale si trasferirà a fine stagione. Resterà fino ad agosto col Parma.

Vasco REGINI (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà ritorno alla Sampdoria.

Gianluca CAPRARI (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, il Parma punta a riscattarlo.

Alberto GRASSI (centrocampista) - Resterà fino alla fine della stagione, poi tornerà al Napoli.

Luigi SEPE (portiere) - Il Parma eserciterà l'obbligo di riscatto con il Napoli, ma anche i partenopei sono ora interessati al portiere per la prossima stagione.

Jasmin KURTIC (centrocampista) - Il Parma ha un obbligo di riscatto con la SPAL.

Giuseppe PEZZELLA (difensore) - Il Parma ha un obbligo di riscatto con l'Udinese.

Ionut RADU (portiere) - Verso il ritorno all'Inter una volta terminata la stagione.

ROMA

Henrikh MKHITARYAN (centrocampista) - Il giocatore ha rinnovato fino al 31 agosto, poi rescinderà con l'Arsenal. Pronto per lui un biennale con la Roma.

Chris SMALLING (difensore) - Il giocatore ha rinnovato fino al 2 agosto, lo United concederà un altro mese solo se avrà certezze riguardo al riscatto da parte della Roma (20 milioni richiesti).

Davide ZAPPACOSTA (difensore) - Futuro ancora da definire (è in prestito dal Chelsea) una volta terminato il prestito a fine agosto.

Nikola KALINIC (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà ritorno all'Atlético Madrid.

SASSUOLO

Gregoire DEFREL (attaccante) - In caso di salvezza gli emiliani verseranno 12 milioni nella casse della Roma come corrispettivo per l'obbligo di riscatto una volta terminata la stagione.

Vlad CHIRICHES (difensore) - Il Sassuolo sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto con il Napoli fissato a 7 milioni.

Filippo ROMAGNA (difensore) - Il Sassuolo ha la volontà di riscattare il giocatore dal Cagliari una volta terminata la stagione.

Jeremy TOLJAN (difensore) - Rinnovato il prestito fino a giugno 2021 con il Borussia Dortmund.

Georgios KYRIAKOPOULOS (difensore) - Il Sassuolo ha esercitato il riscatto dall'Asteras Tripoli.

Gianluca PEGOLO (portiere) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio.

SAMPDORIA

Andrea BERTOLACCI (centrocampista) - Rinnovato fino al 31 agosto.

Lorenzo TONELLI (difensore) - I blucerchiati intendono riscattarlo dal Napoli una volta terminata la stagione.

Maya YOSHIDA (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà riktorno al Southampton.

Gonzalo MARONI (centrocampista) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà ritorno al Boca Juniors.

Andrea SECULIN (portiere) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà ritorno al Chievo.

Wladimiro FALCONE (portiere) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio.

SPAL

Andrea PETAGNA (attaccante) - Si trasferirà al Napoli a fine stagione, resterà comunque fino ad agosto.

Federico DI FRANCESCO (attaccante) - In prestito dal Sassuolo, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Kevin BONIFAZI (difensore) - In prestito dal Torino, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Lucas CASTRO (centrocampista) - In prestito dal Cagliari, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Marco D'ALESSANDRO (centrocampista) - In prestito dall'Atalanta, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Nenad TOMOVIC (difensore) - In prestito dal Chievo, obbligo di riscatto solo in caso di salvezza.

Etrit BERISHA (portiere) - Riscatto possibile solo in caso di salvezza.

Karlo LETICA (portiere) - Riscatto possibile solo in caso di salvezza.

Arkadiusz RECA (difensore) - Riscatto possibile solo in caso di salvezza.

Jacopo SALA (difensore) - Opzione per il rinnovo di contratto legata al raggiungimento della salvezza.

Mirko VALDIFIORI (centrocampista) - Opzione per il rinnovo di contratto legata al raggiungimento della salvezza.

Sergio FLOCCARI (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio

Thiago CIONEK (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio

Dal Bello FELIPE (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio

Alberto CERRI (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, poi futuro ancora da definire.

Ervin ZUKANOVIC (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi futuro ancora da definire.

TORINO

Lorenzo DE SILVESTRI (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi futuro ancora da definire con il Bologna che ha bussato per il laterale dei granata.

Samir UJKANI (portiere) - Resterà fino alla fine della stagione, poi futuro ancora da definire.

Cristian ANSALDI (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi futuro ancora da definire. Può rinnovare di un altro anno in caso di salvezza.

UDINESE

Ken SEMA (centrocampista) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà ritorno al Watford.

VERONA

Sofyan AMRABAT (centrocampista) - Si trasferirà alla Fiorentina al termine della stagione, ma resterà agli scaligeri fino ad agosto.

Miguel VELOSO (centrocampista) - Ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2021.

Amir RRAHMANI (difensore) - Si trasferirà al Napoli al termine della stagione, dopo aver completato questa annata con gli scaligeri.

Eddie SALCEDO (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, con l'Hellas che punta al riscatto dall'Inter.

Federico DIMARCO (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, futuro ancora da definire.

Fabio BORINI (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, in vista il rinnovo per un altro anno.

Matteo PESSINA (centrocampista) - Resterà fino alla fine della stagione, poi farà ritorno all'Atalanta.

Giampaolo PAZZINI (attaccante) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio

Valerio VERRE (trequartista) - C'è l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto con la Sampdoria per 2,5 milioni di euro.

Claud ADJAPONG (difensore) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio.

Boris RADUNOVIC (portiere) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio.

Valentin EYSSERIC (centrocampista) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio.

Emmanuel BADU (centrocampista) - Resterà fino alla fine della stagione, poi sarà addio.

