Il morso rifilato a Donati nel finale della sfida contro i salentini costerà caro al difensore laziale: 4 giornate di squalifica e super multa di 10 mila euro.

E’ arrivata la stangata che ci si aspettava: Simone Inzaghi sarà costretto a fare a meno di Patric per i prossimi quattro turni di campionato dopo che il difensore, nella sfida contro il Lecce, ha rifilato un morso in ‘’stile Suarez’’ al collega avversario Giulio Donati. ‘’Una mancanza di lucidità’’, così a mente fredda si è giustificato il numero 4 biancoceleste, un gesto che, comunque, costerà molto caro al difensore sia in termini economici che di sanzione disciplinare.

Le scuse da parte dello stesso Patric nei confronti dell’avversario sono state immediate, con la discussione che nel post partita si è spostata come ormai di consueto sui social dove alla storia instagram di scuse del laziale ha poi prontamente risposto un post del difensore giallorosso che ha sancito a tutti gli effetti la pace fatta.

Le scuse di Patric

Ti chiedo scusa per il mio gesto. E' stata una mancanza di lucidità. Faccio un grosso in bocca al lupo a te e alla tua squadra

Le altre sanzioni

Ai 10 mila euro di multa legati a Patric, in casa Lazio si aggiungono anche i 2 mila per simulazione inflitti a Immobile e Caicedo. Nel posticipo di San Siro tra Milan e Juventus, invece, i cartellini gialli ai danni di Rebic e Bennacer portano i due rossoneri ad entrare in diffida, a rischio squalifica in caso di ulteriori ammonizioni nel prossimo turno di campionato.

