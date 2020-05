Giulini: "Ho provato a riportare Allegri a Cagliari ma andrà all'estero. Nainggolan? Vorrei tenerlo"

Il presidente del Cagliari ha svelato qualche retroscena in un'intervista a Sky Sport in occasione del centenario del club sardo.

Un clamoroso ritorno di Max Allegri a Cagliari? Per ora non se ne parla, da quanto dichiara Tommaso Giulini. Il presidente del club sardo ha parlato a Sky Sport in un'intervista rilasciata in occasione del centenario del club e ha svelato di aver cercato l'ex allenatore della Juventus nel recente passato. Ma senza successo.

A fine gennaio-inizio febbraio, quando le cose non andavano bene, ho chiamato Allegri per sondare la sua disponibilità a tornare. Cosa mi ha risposto? Era lusingato dalla proposta, ma mi ha confermato che l'anno prossimo allenerà all'estero.

Giulini ha parlato anche del campionato e della rosa a disposizione di mister Walter Zenga, che a causa del coronavirus non ha ancora potuto esordire sulla panchina rossoblu. "Abbiamo un nuovo allenatore in panchina con personalità e idee interessanti. È arrivato, ma è rimasto due mesi nel centro sportivo, non vediamo l'ora di vederlo in panchina. Speriamo possa fare bene in questo finale di campionato guadagnandosi la riconferma per l'anno prossimo". Il presidente si è poi soffermato sui singoli giocatori.

In questa rosa ci sono tanti futuri capitani e ragazzi che vorrei rimanessero. Uno di questi è Cragno, ma anche Joao Pedro e Luca Ceppitelli. Nainggolan? "Mi piacerebbe vedere Radja ancora con la nostra casacca addosso: in estate volevamo prenderlo per una stagione vera, non per un campionato come questo. Ma il suo cartellino non è nostro, tutto dipende dalle decisioni dell’Inter.

