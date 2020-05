Giuseppe Conte: "Convocheremo il mondo dello sport per un vertice sulla ripresa"

L'Italia entra nella Fase 2 e lo sport merita di certo un'attenzione particolare, visti gli entroiti enomici che genera e l'impatto dal punto di vista sociale.

In un’intervista concessa al Fatto Quotidiano, il Premier Giuseppe Conte ha fatto chiarezza sulle intenzioni dell'esecutivo in merito alla ripresa delle attività sportive e soprattutto del calcio, la cosiddetta terza industria del Paese.

Serie A Juventus, Higuain torna sabato: l'argentino carico e pronto a dimostrare di essere ancora importante DA 2 ORE

Convocheremo anche il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive

Il dossier calcio

Non ho ancora messo mano al dossier calcio, ma sentiremo e concorderemo. C’è il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col Governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico

Oggi Angela Merkel svelerà le decisioni in merito allo sport in Germania, giovedì l'incontro tra Cts e Figc sul protocollo sicurezza: sono due giorni decisivi per il futuro prossimo dello sport.

Play Icon WATCH Il messaggio del Presidente del Consiglio Conte: "Sport a porte chiuse per prevenire il contagio" 00:01:09

Serie A Milan, Ibrahimovic non ha fretta di tornare: in Italia solo quando avrà certezze su ripresa Serie A DA 3 ORE