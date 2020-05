Giuseppe Conte: "Serie A? Per una data certa servono garanzie di sicurezza, ora non ci sono"

Nella conferenza stampa durante la quale ha illustrato i provvedimenti della cosiddetta fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il presidente del Consiglio ha fatto il punto anche sulla possibile ripartenza del campionato: "Il ministro Spadafora sta agendo con grande attenzione ed è molto responsabile".

"Bisogna capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa in massima sicurezza. Bisogna avere qualche garanzia in più che al momento non c'è. Speriamo di averle al più presto". Con queste parole, pronunciate nel corso della conferenza stampa durante la quale sono stati illustrati i provvedimenti della cosiddetta fase 2 dell'emergenza Coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto anche il punto sulla possibile ripartenza della Serie A confermando che, a partire da lunedì 18 maggio, saranno possibili gli allenamenti di squadra seppure con tutte le precauzioni del caso.

"Il ministro Spadafora è molto responsabile"

Giuseppe Conte ha commentato brevemente anche l'operato del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "La ripresa della Serie A è un tema che riceve tante sollecitazioni, lo sta seguendo molto bene il ministro che è molto responsabile come tutto il Governo. Bisogna prima capire e aspettare che si realizzino le condizioni per la ripresa del campionato, non solo di calcio, in condizioni di massima sicurezza".

