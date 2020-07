Grave Fabian O'Neill: l'uruguaiano ex Cagliari e Juventus ricoverato per cirrosi epatica

A lanciare l'allarme sulle condizioni dell'ex calciatore, che in Serie A aveva indossato anche la maglia del Perugia, è la figlia Martina dalle colonne del Pais: "Ha bisogno di un trapianto di fegato, se non smette subito di bere non ce la farà".

È stato ricoverato nei giorni scorsi in un ospedale di Montevideo Fabian O'Neill, ex calciatore uruguaiano noto in Italia per avere vestito le maglie di Cagliari, Juventus e Perugia tra la metà degli anni Novanta e i primi anni duemila. A lanciare l'allarme sulle sue condizioni è stata la figlia Martina attraverso le colonne del Pais: "Ha bisogno di un trapianto di fegato - le sue parole - ma se non smette subito di bere non ce la farà". A completare il quadro clinico di O'Neill, 46 anni, sarebbe subentrata anche un'infezione alle vie urinarie.

Anche Zidane si è offerto di aiutarlo

Poco tempo fa era stato lo stesso O'Neill a raccontare la propria debolezza nei confronti dell'alcool: "Ho sperperato tutto, ma non ho mai fatto male a nessuno, solo a me stesso. Tante donne hanno cercato di cambiarmi, ma non ho mai voluto. Se avessero cercato di aiutarmi in passato mi sarei rifiutato. Sono fatto così". Secondo la stampa uruguaiana sono tanti gli ex compagni di squadra che si sono offerti per aiutarlo, uno su tutti Zinedine Zidane (erano stati compagni di squadra ai tempi della Juventus).

