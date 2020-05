Gravina: "Con stop definitivo della Serie A useremo un algoritmo per stilare la classifica"

Il presidente della Figc Gabriele Gravina in un'intervista a tutto tondo ai microfoni di Sky Sport ha espresso tutta la sua soddisfazione per la ripartenza imminente del campionato italiano: "Il calcio ne esce in maniera rafforzata, abbiamo dovuto oltrepassare i filosofi dell’ovvio, i sostenitori del “tutto non si può fare. La nuova stagione inizierà il 12 settembre".

Al termine di una settimana delicata e dall’esito per nulla scontata, Gabriele Gravina – numero uno della Figc - insieme al suo omologo della Lega Serie A Paolo Dal Pino, possono godersi un weekend di relax consapevoli di aver conseguito un traguardo niente affatto scontato, fino a poche settimane fa. Due settimane e il pallone tornerà a rotolare sui campi di Serie A, pur in un contesto asettico come quello degli stadi a porte chiuse e con un protocollo spinoso e, si spera, migliorabile visto che (ad oggi) prevede la quarantena di 14 giorni e ritiro obbligatorio per tutti nel caso in cui un tesserato o membro del club risulti positivo al Covid-19.

Al netto di tutto però si vede la luce in fondo al tunnel e Gravina, in una lunga intervista a Sky Sport 24, non nega l’orgoglio per come il mondo del calcio ha affrontato questa situazione e si è interfecciato con l’ostico ministro dello Sport Vincenzo Spadafora:

Il calcio ne esce in maniera rafforzata, l'incontro con il ministro Spadafora è stato molto positivo. Ci siamo tolti un peso che portavamo dentro da molto tempo. Abbiamo dialogato costantemente e ci sono stati anche molti confronti interni. Adesso serve responsabilità, e anche un pizzico di fortuna. Se ho mai pensato fosse impossibile la ripartenza? Sì, la preoccupazione è stata molto forte. Abbiamo vissuto giorni di grande difficoltà e complessità, convivendo anche con mecenatismo e cialtronismo. Più di una volta ho pensato al peggio ma ogni momento duro abbiamo avuto sempre la consapevolezza che il calcio italiano dovesse ripartire. Ho capito tante cose in questo periodo, anche come accantonare la negatività. Il periodo ha messo a nudo la vulnerabilità del nostro essere. Ho capito su chi posso contare e su chi no.

Ulteriore stop: piano B playoff, piano C classifica congelata con algoritmo

Cosa succede in caso di ulteriore sospensione? Il nostro piano B è molto chiaro ed è contenuto all'interno di una delibera di Consiglio Federale che prevede in caso di nuova momentanea sospensione del campionato di far ricorso ai playoff e ai playout, per far sì che ci siano risultati legati al merito sportivo. Nel caso in cui la Serie A dovesse subire una sospensione definitiva utilizzeremo un algoritmo, legato ai risultati ottenuti sul campo, in modo che si arrivi alla definizione di questo campionato. Ci sarà la cristallizzazione della classifica e sarà comunque utilizzato anche l'algoritmo.

Calciatori in scadenza il 30/6? Speriamo in accordo con AIC per proroga fino a 31 agosto

Quello delle scadenze di prestiti e contratti è un tema delicato, la FIFA ha dato indicazioni alle quali ci siamo attenuti. Cerchiamo di trovare un accordo con l'Associazione Italiana Calciatori per prorogare tutto fino alla fine della stagione, fissata per il 31 agosto.

Stagione 2020/21? Start il 12 settembre e match nella pausa natalizia

Come si svolgerà la nuova stagione? Se il campionato ripartirà il 12 settembre cercheremo di mettere varie partite anche intorno a Natale, in modo da terminare tutto in tempi giusti. L'auspicio è che si possa riprendere nel migliore dei modi e che possa andare tutto liscio, altrimenti potremmo pensare a un nuovo format.

