Gravina pensa a finire la stagione con riapertura degli stadi: spettatori fino al 25% della capacità

Il presidente della FIGC studia, in collaborazione con il Comitato Tecnico Sanitario, un protocollo per regolamentare una possibile riapertura degli stadi prima della fine della stagione: si pensa ad accogliere spettatori per circa il 25% della capacità degli impianti, ma saranno di difficile gestione i flussi in entrata e in uscita.

Tifosi di nuovo allo stadio prima della fine della stagione? Potrebbe essere possibile, almeno in parte. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sta studiando assieme al CTS un sistema per poter riaprire parzialmente le porte degli impianti così da permettere a una parte di tifosi di poter tornare sulle gradinate a sostenere la propria squadra.

Si parla di circa il 25% della capienza massima delle arene, una percentuale relativamente bassa ma già doverosa di una regolamentazione complessa: i problemi principali staranno nella gestione dei flussi in entrata e in uscita e nella capacità di mantenere comunque un certo distanziamento tra le persone, così da evitare inconvenienti come quello capitato in Danimarca, dove una partita è stata sospesa per 15 minuti perché i fan non rispettavano le misure di sicurezza sulle tribune. Ecco le parole rilasciate da Gravina in un'intervista concessa a "L'Avvenire".

Stiamo lavorando perché i tifosi possano tornare ad assistere alle partite dal vivo. Lavoriamo su percentuali, oggi pensiamo a un 25% della capienza degli stadi, ma il problema sta nella gestione dei flussi. Quando il CTS ci darà la possibilità di far accedere i tifosi agli stadi ci prepareremo a governare questo processo.

"Sarà molto difficile ipotizzare un futuro fatto di nuovi modi di vivere, relazionarsi e organizzare la pratica dei nostri sport. Il calcio è un linguaggio universale, vive il valore della competizione sportiva, il confronto in campo e ha bisogno di un sistema di regole che consenta di viverlo appieno".

