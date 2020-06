Gravina: "Spero di rivedere i tifosi entro fine stagione. Algoritmo? Lo useranno anche in Premier"

Il presidente federale è soddisfatto del risultato raggiunto, ma chiede ancora che si intervenga per rivedere la normativa riguardo la quarantena. In caso di positività di un singolo giocatore, si dovrebbe concedere ad una squadra di giocare ed allenarsi. Poi sullo spauracchio algoritmo...

Manca ancora l'ufficialità del nuovo calendario - che arriverà nelle prossime ore - ma il Presidente federale Gabriele Gravina può tirare un sospiro di sollievo. Il calcio ripartirà e la stagione avrà una sua conclusione.

Il giorno più difficile è stato quando la Francia ha deciso di fermare il campionato. Abbiamo mantenuto la barra dritta e siamo andati avanti, ottenendo un risultato importante. [Gravina a Radio 24]

Serie A Inter, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 2 ORE

Ma come si articolerà la quarantena in caso di positività di un giocatore?

Sappiamo che è prevista questa norma, l'auspicio è che a breve, una settimana prima dell'inizio dei tornei, quindi della Coppa Italia, si possa rivalutare. Manderemo una nuova proposta, nella speranza che questa norma venga rivisitata. Oggi crea grande ansia e preoccupazione. Esistono delle norme chiare, che consentono di poter continuare l'attività, isolando un atleta o un professionista dello staff, continuando gli allenamenti

Lo spauracchio algoritmo. Nel caso il campionato non possa essere concluso, si dovrà utilizzare un algoritmo per decidere la classifica. Non piace a tutti...

L'algoritmo è un calcolo matematico messo a disposizione per una valutazione che tiene conto delle partite in casa e fuori, dei gol fatti e subiti, anche gli inglesi lo useranno. È un modo per dare un principio di equità alla classifica che deve essere ponderata nel caso di un nuovo stop. Ma sono ottimista e credo che il campionato non dovrebbe avere grandi sussulti e arrivare fino alla fine

E i playoff nel 2021?

Non c'è una decisione in questo momento. C'è una bozza di programma stilato dalla Lega di A, mi sembra che il calendario sia tale da permettere lo svolgimento del campionato con partenza dal 12 settembre, ma anche un po' più tardi. Se ci dovessero essere impedimenti oggettivi, come sapete l'art. 218 del DL Rilancio consente alla FIGC di derogare alcune norme dell'ordinamento sportivo e riorganizzare la stagione

C'è la possibilità di rivedere i tifosi allo stadio entro il termine di questa stagione?

Mi auguro di cuore di poter vedere per la fine del campionato una piccola presenza allo stadio. È impensabile che in uno stadio da 60.000 spettatori non ci possa essere spazio per una percentuale minima con tutte le dovute precauzioni. Sicuramente è prematuro oggi, ma potrebbe arrivare un altro piccolo segnale di speranza per il nostro Paese. Sarebbe un modo per ricompensare di tanti sacrifici e sofferenze gli appassionati del calcio italiano

Cosa hanno chiesto i giocatori?

Alcune richieste avanzate dai calciatori sono legittime, altre un po' meno. I giocatori sono una componente fondamentale del mondo del calcio, ma sanno benissimo che dall'emergenza si esce solamente se restiamo tutti uniti. Questo non significa portare a casa il miglior risultato, ma avere la responsabilità e la maturità di fare qualche piccola rinuncia

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 19 giugno 00:02:03

Serie A Juventus, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 2 ORE