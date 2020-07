Graziani fa il muratore e bacchetta i calciatori: "Si lamentano per il caldo? Venite qui a lavorare"

L'ex-giocatore e allenatore si mostra a petto nudo mentre spinge una carriola sotto il sole e polemizza con le lamentele dei calciatori per il caldo eccessivo: "Qui si inizia alle 08.00 e si finisce alle 18.00. Se vengono a fare una giornata qui, preferiscono andare a giocare a pallone...".

La polemica per i nuovi orari decisi per la ripresa del campionato con annesse problematiche dovute alle alte temperature estive non si placa. Anzi, finisce anche sulle pagine social di Francesco Graziani: l'ex-giocatore di Torino, Fiorentina, Roma e Udinese, ripreso in versione "muratore", ha bacchettato i calciatori, colpevoli di lamentarsi eccessivamente per il caldo.

Io ce l'ho con quelli che si lamentano che a giocare a pallone è troppo caldo alle 17.15, alle 19.30, alle 21.45. È dalle 08.00 che c'è da fare questo massetto di cemento, che siamo a lavorare per farlo e per portarlo a destinazione. Se venissero qui, a fare queste cose qui, io dico che preferirebbero giocare a pallone, sicuro. Ragazzi, si lamentano. È troppo caldo, vogliono il fresco, l'aria condizionata. Qui, ragazzi, attacchi la mattina alle 08.00 e finisci alle 18.00 con questo caldo. Io credo che se vengono una giornata qui, preferiscono andare a giocare a pallone. Datemi retta.

Serie A Rivoluzione Fiorentina: per la panchina spunta il nome di Daniele De Rossi DA UN' ORA

Play Icon WATCH Gattuso striglia i suoi: "Troppe lamentele con gli arbitri e basta scampagnate" 00:01:04

Play Icon

Serie A Fantacalcio: i consigli per la 30a giornata di Serie A DA 3 ORE