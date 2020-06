Guardiola stregato da Bennacer: l'algerino può lasciare il Milan per 50 milioni

Dalla Francia arrivano delle voci secondo cui il centrocampista rossonero sarebbe un obiettivo del Manchester City di Guardiola, oltre che del Paris Saint-Germain. Per il Milan è incedibile ma nel contratto ci sarebbe una clausola rescissoria che lo libererebbe versando 50 milioni di euro.

Una delle poche note liete di questa stagione del Milan è senza dubbio Ismael Bennacer e infatti, non a caso, attorno a lui sono iniziate le voci di mercato che coinvolgono i top club europei. Certo l'interesse del Paris Saint-Germain, anche se sono state smentite le voci di un colloquio tra i club, nelle ultime ore ha preso piede un forte pressing del Manchester City. Secondo l'emittente francese RMC Sport, il centrocampista algerino classe 1997 sarebbe uno dei prospetti che piacciono molto a Pep Guardiola per la mediana dei 'citizens'.

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 3 ORE

Queste voci sarebbero confermate, al pari di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che esisterebbe nel contratto che Bennacer ha firmato nell'estate 2019 col Milan nel trasferimento dall'Empoli. Per i rossoneri il regista è assolutamente incedibile, è uno dei pezzi da cui ripartire nella prossima stagione ma l'interesse di City e PSG, e la presenza di una cifra per liberarlo, apre scenari molto importanti in vista del via del mercato.

Il Milan potrebbe anche pensare di monetizzare e poi reinvestire in qualche nuovo profilo, però Bennacer ha forse ancora bisogno di un po' di tempo per portarsi ad un livello da top club in Europa.

Play Icon WATCH Milan, che fine hanno fatto gli eroi di Manchester 2003? 00:01:47

Serie A Milan, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 3 ORE

Play Icon