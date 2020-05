In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il terzino del Milan allontana le voci di mercato e ribadisce le sue ambizioni in rossonero al fianco di Ibrahimovic.

Theo Hernandez, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, racconta la sua routine in questo periodo, passato con Blue, Roma e Quira, i suoi tre cani: "Lavoro giorno per giorno per poter offrire al Milan la mia versione migliore quando si tornerà a giocare".

A casa senza calcio

Serie A Castillejo: "Ibrahimovic è molto umile. Io voglio restare a lungo al Milan" DA UN GIORNO

"È un momento difficile per tutti, l’ho preso con rassegnazione. Dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e a quella delle nostre famiglie. Seguiamo le indicazioni fornite e aspettiamo con ansia e pazienza che la situazione possa tornare alla normalità".

Le giornate in isolamento

"Il tempo libero a casa non manca, non potendo uscire ho cercato di non perdere il contatto con le altre persone e con tutto ciò che mi fa stare bene. In questo senso i social sono stati utilissimi e la musica, in particolare, ha avuto un ruolo fondamentale nei momenti di isolamento. Con le loro dirette live gli artisti hanno contribuito a far correre veloce la macchina della solidarietà e anche noi del Milan stiamo facendo la nostra parte con l’evento di questa sera. From Milan with Love è una grande opportunità per ascoltare buona musica, fare del bene e sentirsi parte di un’unica famiglia".

Play Icon WATCH Ibrahimovic aspetta il Milan e si allena in Svezia: ecco il gol in allenamento con l'Hammarby 00:00:21

Musica e artisti preferiti

"Mi piace molto il reggaeton. Ascolto molto Ana Mena e India Martínez".

Altri passatempi

"Mi diverto a giocare su Twitch (piattaforma streaming dedicata ai videogiochi, ndr), il mio username è acmth19".

La crescita al Milan

"È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi danno sono fondamentali".

L'aiuto di Pioli

"La sua fiducia è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più".

Play Icon WATCH Pioli: "Theo Hernandez può diventare uno dei migliori al mondo. Rebic si è rigenerato da solo" 00:02:03

In Spagna 3 gol in 86 partite, al Milan già 6 in 25

"È soprattutto merito del lavoro quotidiano, e poi da subito ho avuto la sensazione di essermi adattato completamente a tutto ciò che avevo intorno. Penso alla squadra nel suo insieme, ai miei compagni dentro e fuori dal campo, la città, la cultura di un nuovo Paese, la filosofia del club e lo svago. Tutti questi fattori messi insieme hanno favorito il miglioramento dei miei numeri".

Bale è il modello?

"Sono ancora molto giovane e ho margini di crescita... Vedremo cosa ci riserva il futuro. Qui ho tutto ciò che mi serve per far bene, dipende da me e dal mio lavoro".

Leader del Milan

"Mi mancano ancora tante partite e soprattutto l’esperienza per poter dire di essere un leader. Mi sento importante in una grande squadra e questo mi riempie di fiducia".

Effetto Ibrahimovic

"Stare a contatto con Zlatan è un dono, un’opportunità per migliorare insieme a uno dei migliori giocatori al mondo".

Play Icon WATCH Ibrahimovic: "La Svezia è casa mia, al Milan tornerò quando in Italia ci si potrà allenare" 00:01:21

Maldini

"Maldini è sempre stato un riferimento per me. Tutti quanti vorrebbero specchiarsi in un personaggio come lui, ha vissuto una carriera gloriosa e rappresenta il Milan. Quando hai di fronte un campione simile c’è poco da pensare. Sono contento che lui e suo figlio Daniel si siano ripresi".

Europeo rinviato al 2021, un anno per convincere Deschamps

"Lavorerò per meritarmi un posto in nazionale e farmi trovare pronto a quell’appuntamento. Ma certe scelte non dipendono da me".

Anche il fratello Lucas lotta per un posto da titolare nella Francia?

"Potremmo anche giocare insieme... Non sarebbe male, vero?. La Germania ha adottato misure molto severe, per fortuna ci sono le videochiamate, in questo modo siamo riusciti a restare in contatto, ho potuto vedere mio nipote Martín, nostra madre e nostro zio Didier".

Compagni fondamentali durante l'isolamento

"Gli spagnoli Samu Castillejo e Pepe Reina (in prestito all’Aston Villa, ndr), con i quali condivido coloro che mi rappresentano (l’agente Manolo García Quilón e suo figlio Roberto, ndr). Samu e Pepe sono stati fondamentali, ma anche tutti i compagni di squadra e lo staff del club mi hanno supportato in questi giorni non facili".

Play Icon WATCH 🎙 100% Milan, dal Best11 al presente: a lezione di storia rossonera con Pellegatti e Saronni 00:23:23

I prossimi obiettivi da raggiungere con il Milan

"Voglio riportare il nostro Milan dove merita per la sua storia e l’amore dei suoi tifosi".

Se questa stagione non riparte, quanto sarà difficile per il calcio italiano riprendersi?

"Non voglio immaginare questa possibilità, c’è bisogno di ripartire. Vorremmo tornare sul campo. Siamo professionisti, siamo appassionati. Vogliamo ridare ai nostri supporter la gioia di tifare e di emozionarsi per la nostra maglia e i nostri successi".

Vogliamo partecipare attivamente alla riapertura del Paese, come il resto dei lavoratori che sono tornati a svolgere le loro mansioni, anche assumendosi dei rischi. Il calcio può aiutare concretamente per tornare alla normalità

Serie A Milan, per Jovic si fa sul serio: è lui l'attaccante giusto per i rossoneri? IERI A 11:03