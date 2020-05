Higuain è arrivato a Torino: ufficiale il rientro di tutta la rosa bianconera

Atterrato a Caselle venerdì, con Gonzalo Higuain si ricompone ufficialmente tutta la rosa della Juventus: per l'argentino ora 14 giorni di quarantena.

Dopo l’arrivo del ‘dissidente’ Rabiot, in casa Juventus mancava solo Gonzalo Higuain. L’attaccante della Juventus è però atterrato all’aeroporto di Caselle nella giornata di venerdì pomeriggio, andando così a completare la rosa della Juventus.

Da lunedì ricominceranno gli allenamenti di gruppo, ma Higuain – come Rabiot e lo stesso Cristiano Ronaldo – dovrà trascorrere la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chi rientra dall’estero. L’argentino dunque sarà l’ultimo a poter rientrare in gruppo. La rosa della Juventus però da oggi è ufficialmente tutta a Torino.

