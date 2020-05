Higuain-Juve, una distanza solamente geografica? Il futuro del Pipita tra Argentina, USA e Qatar

Gli allenamenti di Serie A stanno riprendendo lentamente. La Juventus ha già riabbracciato quasi tutti i suoi giocatori, ma all'appello manca Higuain. Il Pipita è rimasto in Argentina per motivi familiari, ma questa esitazione a tornare ha animato diverse suggestioni di mercato: ecco i possibili scenari di emrcato che coinvolgono Higuain.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma, Gonzalo Higuain rimarrà in Argentina qualche giorno in più, facendo slittare il suo ritorno alla Continassa. Nell’ultima settimana, la Juve aveva richiamato ai suoi quartieri generali tutti i giocatori al fine di riprendere gli allenamenti individuali presso lo Juventus Training Center. La chiamata non era vincolante, ma Paratici e il resto della società bianconera contavano sulla professionalità e il buonsenso dei giocatori. Secondo diverse voci, il Pipita avrebbe richiesto un permesso per prolungare la sua permanenza in Argentina qualche giorno in più; i motivi sarebbero esclusivamente familiari, l’attaccante argentino vuole stare vicino alla madre malata. Ma la distanza tra Juventus e Higuain, secondo molti, non sarebbe solo geografica. Di certo non aiuta il clima di questi ultimi mesi: la malattia della madre lo costringe sul suolo argentino, e l’epidemia Covid-19 lo fa desistere dall’imbarcarsi su un volo per Torino.

Paratici lo sa meglio di tutti: Higuain è un giocatore emotivo, contesti e persone attorno a lui possono innalzare o affossare le sue prestazioni, oltre a indirizzarne la carriera. Inoltre il peso della famiglia si è fatto sempre sentire sulle spalle del Pipita: dall’eredità calcistica del padre Jorge al fratello Nicholas che dirige le trattative. Tutti questi fattori rendono Higuain uno dei giocatori fra i più “umani” sul panorama calcistico attuale. Dovesse farsi trasportare dalle sensazioni del momento, il Pipita potrebbe scegliere un’altra destinazione per concludere la sua carriera dignitosamente. Ricordiamo che il suo contratto scadrà tra un anno (giugno 2021), e che Paratici, in questione di prolungamenti contrattuali, risulta un dirigente imprevedibile. La Juve valuta il cartellino di Higuain attorno ai 20 milioni, e il Pipita guadagna 7,5 milioni all’anno.

SQUADRA-STAGIONE PRESENZE GOL Juventus (2019-2020) 34 8 Chelsea (2018-2019) 18 5 Milan (2018-2019) 22 8 Juventus (2017-2018) 50 23 Juventus (2016-2017) 55 32 Napoli (2015-2016) 42 38

*Rendimento di Higuain nelle ultime 5 stagioni. Fonte: Transfermarkt.

Higuain non parte? Il River bussa alla porta

Ad occupare la pole position tra le pretendenti dell’attaccante argentino, c’è il River Plate. Delle indiscrezioni parlano di una trattativa già avanzata tra Higuain e la società di Buenos Aires, anche se i contatti tra Juve e River non si sono ancora avviati.

Difficilmente “Los Millonarios” potrebbero permettersi di spendere grandi cifre per cartellino e ingaggio del giocatore, ma questa destinazione conserva un valore affettivo importante per Higuain. Il River è stata la squadra che ha avviato la carriera del Pipita, inoltre la stessa maglia è stata vestita dal padre. Si tratterebbe di un romantico ritorno a casa, che soddisferebbe il cuore e la famiglia del Pipita. Lo stesso ds del River Plate, Enzo Francescoli, ha dichiarato pubblicamente l’interessamento della società per portarselo a casa.

Pensione d'oro negli USA

Chi potrebbe permettersi di spendere qualsiasi cifra per Higuain, è il Los Angeles Galaxy. Un buen retiro negli USA raramente dispiace ai top players del calcio europeo. A Los Angeles inoltre, Higuain erediterebbe una maglia pesante, quella di Zlatan Ibrahimovic. La tifoseria californiana è abituata ad accudire le stelle provenienti dal Vecchio continente, basti pensare alla lunga permanenza di David Beckham sotto la grande scritta di Hollywood. L’allenatore Guillermo Barros Schelotto ha recentemente dichiarato che sarebbe un sogno poter allenare il Pipita, un altro leggendario n. 9 da aggiungere alla nobile collezione dei Galaxy.

Atletico Madrid: ritorno al Vecchio continente

Quella dell’Atletico Madrid pare una pista ancora acerba, ma pur sempre l’unica soluzione europea disponibile per Higuain. In Italia infatti, l’entusiasmo per Higuain si è raffreddato da tempo, mentre a Madrid, il Pipita conserva ancora un buon ricordo. Questa volta però, ad attenderlo sull’altra sponda ci sarebbe Diego Simeone, uno che di argentini se ne intende. Secondo Don Balon, l’interesse dell’Atletico è concreto, ma la posizione di Higuain in rosa ci fa rimanere perplessi: dovrebbe giocarsi la maglia da titolare con Diego Costa e Alvaro Morata.

In Qatar, ospite di Benatia e Mandzukic

L’abbiamo detto prima, la distanza tra Higuain e la Juve non è solo geografica, anche se l’incerto futuro dell’argentino sembra spalmarsi su più continenti e più possibilità. La meta del Medioriente risulterebbe allettante per il Pipita, specialmente se si considera il potere economico dell’Al- Duhail, che ha già ingaggiato Benatia e Mandzukic. Si presuppone un’ottima intesa con la società bianconera dunque, e un’ottima intesa tra Higuain e i suoi ex compagni di squadra, che renderebbero la sua esperienza in Qatar più dolce del previsto.

Un biglietto per tornare a Torino

E se la permanenza di Higuain in Argentina fosse un segnale chiaro per Paratici? Con la scadenza di contratto che si avvicina inesorabilmente, il Pipita potrebbe forzare la mano alla dirigenza bianconera: l’argentino tornerebbe solo con un prolungamento di contratto pronto ad aspettarlo sulla sua scrivania di Torino. E si tratterebbe di un contratto inequivocabile, che inserirebbe Higuain come giocatore fondamentale nella rosa. Tuttavia, è difficile pensare che la Juventus sia disposta a concedere tale margine all’ attaccante argentino.

