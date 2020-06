Ibra, Callejon, Buffon: mini-rinnovi per i contratti in scadenza? Le mosse in attesa della FIFA

Ancora non esiste una regola chiara per tutti quei giocatori con un contratto in scadenza al 30 giugno. Quel che è certo è che nessun giocatore in prestito o 'già promesso' ad un'altra squadra potrà cambiare club prima che finisca la stagione. Ma che succede ai vari Ibrahimovic, Callejon, Chiellini, Buffon, Borja Valero ecc? Non resta che proporre dei mini rinnovi...

Tante le delibere del Consiglio federale, dalle linee guida in caso di nuovo stop forzato del campionato alle date del prossimo mercato. Ma a proposito di mercato, che succederà a quei giocatori a cui il contratto scadrà il prossimo 30 giugno?

Si attendeva qualcosa di più dalla FIFA che aveva preso in carico il “problema” già nel marzo scorso, ma - ad oggi - non c'è una decisione univoca per tutti. A poco più di una settimana dalla ripartenza del campionato, quindi, la situazione resta senza una soluzione giuridica e un giocatore non potrà scendere in campo senza un regolare contratto di lavoro. Aveva esposto il problema il Presidente dell'Assogenti, Beppe Galli, che aveva specificato che qualunque giocatore in scadenza potrà rifiutarsi di giocare superata la data del 30 giugno.

Serie A Bonaventura dice sì al mini-rinnovo: con il Milan fino ad agosto, poi andrà al Torino DA 3 ORE

Non si potrà cambiare squadra finché il campionato non sarà concluso

L'unica direttiva rimarcata dalla FIGC è quella che alla ripartenza del campionato, le squadre potranno utilizzare solo giocatori tesserati fino all'11 giugno. Non sarà quindi possibile aggiungere alla propria rosa giocatori cui il tesseramento sarebbe partito il 1° luglio. Come esempi possiamo citare Kulusevski prossimo acquisto della Juventus o Petagna prossimo acquisto del Napoli. In sostanza, entrambi i giocatori potranno lasciare le squadre di appartenenza fino a questo momento, ma non potranno aggregarsi alle loro future società fin quando il campionato non sarà concluso.

Ibrahimovic, Bonaventura e gli altri?

Resta il dubbio. È notizia di quest'oggi che Bonaventura ha detto sì al Milan per il mini-rinnovo, Mertens a Napoli sta rinnovando per altri due anni. Ma cosa succederà ai vari Ibrahimovic, Chiellini, Buffon, Callejon, Borja Valero e tanti altri? Si pensava ad una deroga: contratti rinnovati in automatico, alle stesse condizioni, per due mesi. Ma in questo momento specifico, aspettando buone nuove da FIGC e FIFA, i club stanno 'trattando' con i propri giocatori per conto loro.

Tutti i giocatori in scadenza al 30 giugno che devono ridiscutere il contratto

Giocatore Squadra Dries MERTENS* Napoli Giacomo BONAVENTURA** Milan Cyril THÉRÉAU*** Fiorentina Zlatan IBRAHIMOVIC Milan José CALLEJON Napoli José Luis PALOMINO Atalanta Giorgio CHIELLINI Juventus Gianluigi BUFFON Juventus Senad LULIC Lazio Marco PAROLO Lazio Danilo CATALDI Lazio Tommaso BERNI Inter Daniele PADELLI Inter Borja VALERO Inter Lucas BIGLIA Milan Giampaolo PAZZINI Hellas Verona Rodrigo PALACIO Bologna Angelo DA COSTA Bologna Ladislav KREJCI Bologna Gianluca PEGOLO Sassuolo Valter BIRSA Cagliari Ragnar KLAVAN Cagliari Luca CIGARINI Cagliari Bittencourt RAFAEL Cagliari Martin CACERES Fiorentina Samuele PERISAN Udinese Lorenzo DE SILVESTRI Torino Andrea BERTOLACCI Sampdoria Goran PANDEV Genoa Valon BEHRAMI Genoa Federico MARCHETTI Genoa Marco CALDERONI Lecce Giulio DONATI Lecce Dal Bello FELIPE SPAL Sergio FLOCCARI SPAL Thiago CIONEK SPAL Mirko VALDIFIORI SPAL Daniele GASTALDELLO Brescia

*sta trattando un rinnovo biennale con il Napoli

**Ha detto sì al mini-rinnovo fino ad agosto con il Milan

***Ha già avuto il permesso dalla Fiorentina per lasciare il club il 30 giugno

Nella tabella non si tiene conto di tutti quei giocatori che hanno stipulato un accordo con altre società dopo il 30 giugno o di tutti quei giocatori che dovranno rientrare dai prestiti dopo la stagione 2019-2020.

Si passa ai mini-rinnovi fino ad agosto?

Sì perché toccherà alle singole squadre muoversi in questo 'vuoto giuridico'. C'è chi si è già mosso, come il Milan che ha strappato un sì da Bonaventura fino al mese di agosto. Importante averlo a disposizione in questa fase finale della stagione con rischi di infortuni vari a causa delle tante partite. A proposito di infortuni, invece, non si sa ancora nulla di Ibrahimovic. È probabile che resti fino ad agosto, ma che non prosegua con i rossoneri anche per l'anno prossimo. Possibili 'mini-rinnovi' anche per Callejon con il Napoli, Borja Valero e Padelli con l'Inter o Pazzini con il Verona, tanto per fare degli esempi. Negli altri casi, in breve tempo, si dovrà decidere per un rinnovo più corpulento.

Play Icon WATCH Cavani, Modric e fratelli: apre il supermarket, la top 10 degli svincolati a giugno 2020 00:01:56

Serie A Dries Mertens dice no all'Inter e resta al Napoli: contratto rinnovato fino al 2022 05/06/2020 A 18:38