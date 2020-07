Contro il Parma l'attaccante svedese andrà in tripla cifra come numero di presenze in maglia rossonera. Tornato alla base a 8 anni di distanza dalla dolorosa cessione del 2012, Ibra sta dimostrando di essere ancora utile alla squadra non solo sul rettangolo di gioco ma anche, se non soprattutto, fuori. Eppure l'addio ad agosto è altamente probabile. Una mossa giusta?

Zlatan Ibrahimovic centra un altro importante traguardo con il Milan: allo svedese basterà scendere in campo contro il Parma a San Siro per raggiungere quota 100 presenze in maglia rossonera in tutte le competizioni. Un traguardo certamente simbolico, ma molto significativo per un giocatore che rappresenta un pezzo di storia recente e recentissima del club. Tornato a gennaio per dare una mano a una squadra impaurita e sconvolta dallo 0-5 pre-natalizio rimediato sul campo dell'Atalanta, Ibra ha portato a termine la missione che si era posto: risollevare Romagnoli e compagni, trascinarli fuori dalla palude e traghettarli verso posizioni di classifica più consone. Quando mancano 6 giornate alla fine della stagione, "quota 100" diventa il pretesto per fare il punto della situazione e per chiedersi senza troppi giri di parole: Ibrahimovic merita di restare? Oppure, ribaltando la questione: il Milan fa bene a liberarsene o dovrebbe continuare a puntare su di lui?

Le 99 presenze di Ibra col Milan

Competizione Presenze Gol Serie A 73 47 Champions League 16 9 Coppa Italia 9 5 Supercoppa italiana 1 1 Totale 99 62

Ibahimovic, perché sì

Rispondere a questa domanda è piuttosto semplice. Senza dimenticare il lavoro di Pioli, un mercato di gennaio mirato (soprattutto sul fronte cessioni) e l'abbandono del 4-3-3, la svolta della stagione del Milan è coincisa con l'arrivo di Ibrahimovic. Seppure tra alti e bassi, lo svedese ha preso per mano la squadra e ha dimostrato sul campo tutta la sua importanza, non solo in campo. Al punto che qualcuno, forse con un pizzico di malignità, è arrivato a definirlo il vero allenatore del Milan.

Un'esagerazione, certo, ma che rende l'idea e che è utile per elaborare un concetto: per una squadra composta in grandissima parte da giocatori giovani che in carriera hanno vinto poco o nulla, la sola presenza di un giocatore come Ibra è fondamentale. Se Ralf Rangnick, come tutte le cronache giornalistiche confermano, ha intenzione di costruire un Milan di prospettiva, non deve dimenticare una regola aurea del calcio: senza qualche giocatore di esperienza vincere è praticamente impossibile. Ecco perché confermare questo Ibra almeno per un altro anno appare una mossa sensata.

Ibrahimovic, perché no

Principalmente per una questione anagrafica: Zlatan Ibrahimovic compirà 39 anni il 3 ottobre e alla fine del prossimo campionato sarà vicino ai 40. Se a questo aggiungiamo un dettaglio non da poco ovvero il peso dell'ingaggio (che oscillerebbe tra un minimo di 5 a un massimo di 7 milioni) la logica dice che confermare lo svedese comporterebbe anche una buona dose di rischio. Nonostante i numeri siano dalla sua parte (6 gol e 3 assist in 14 presenze quest'anno) è fuori discussione che in campo l'età si faccia sentire: Ibrahimovic, complice anche il recente infortunio durante il lockdown, ha un'autonomia ben lontana dai 90 minuti e investire risorse sia tecniche che economiche su di lui appare in chiara controtendenza rispetto al nuovo corso avviato da Gazidis.

