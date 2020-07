Ibrahimovic allontana il Milan: "Non sono da Europa League, gioco per vincere o sto a casa"

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sembra delinearsi sempre più lontano dal Milan nella prossima stagione. In un'intervista "di pancia" concessa a Sportweek, l'attaccante svedese esprime forti perplessità sulla qualità generale della squadra e sulla scelta di Ralf Rangnick come allenatore/direttore tecnico per la riprogrammazione e ricostruzione del gruppo: "Questo Milan non è il mio grande Milan".

Ibra gioca per vincere qualcosa o sta a casa. Ibra non è un giocatore da Europa League, e il Milan non è un club da Europa League. Chi è Rangnick? Non so chi sia Rangnick - Zlatan Ibrahimovic @Sportweek.

Dal 3 gennaio, quando si era ripresentato a Milanello con enorme entusiasmo dopo aver svernato in MLS per qualche tempo, a oggi, sono cambiate tante cose. Zlatan Ibrahimovic ha contribuito a riportare il Milan in zona Europa resuscitandolo dal 12° posto in classifica con 5 gol e 3 assist, ha ritrovato l'importanza tecnica e soprattutto caratteriale-emotiva di un tempo, ma l'iniezione energetica che ha ravvivato la squadra rossonera potrebbe esaurirsi presto, al termine di questa stagione. La situazione per il 2021 continua a rimanere enigmatica, zeppa di perplessità nella testa dello svedese, per nulla convinto della bontà della scelta di Ralf Rangnick come figura-cardine per la ripartenza nel doppio ruolo di allenatore/direttore tecnico. Ibrahimovic festeggerà 39 anni il prossimo 3 ottobre, ma ha ancora il desiderio di essere protagonista in un palcoscenico importante. Che, in questo momento, sembrerebbe essere lontano da Milanello.

Tornato al Milan per passione

Ibra ha raccontato progetti e soprattutto sensazioni in un'intervista concessa a Sportweek e anticipata dalla Gazzetta dello Sport di oggi, venerdì 10 luglio: come sempre, lo svedese ha parlato di pancia ma con onestà.

Sono tornato al Milan per passione, sto giocando gratis. Mi hanno detto che smettere in America sarebbe stato troppo facile, quindi sono tornato. Poi il Covid ha fermato tutto e allora ho pensato: c'è qualcosa che non vuole che io smetta. Per fortuna abbiamo ricominciato. Poi si è messo di mezzo anche il polpaccio: dopo due giorni ero pronto a tornare in squadra, ma loro mi hanno fermato.

O protagonista, o niente: "Questo Milan non è il mio grande Milan"

Protagonista in una squadra, o chiamato a giocare di nuovo per qualcosa di molto importante. Il carattere di Ibrahimovic è sempre stato questo, e non si è appannato nonostante l'età e la fase ormai calante di carriera. La sensazione, però, è che questo Milan non abbia l'appeal, gli obiettivi e i margini di crescita necessari per soddisfare quelle esigenze rimaste inalterate lungo tutta la carriera.

Ibra è nato per giocare a calcio ed è il migliore a giocare a calcio. Cosa farò l'anno prossimo? Vediamo tra due mesi, e vediamo cosa succede al Milan. Se la situazione è questa, sarà difficile vedermi qui l'anno prossimo, sono onesto. La situazione non è sotto controllo. A Gazidis ho detto che il Milan non è il mio grande Milan, è vero. Ma dobbiamo fare tutto il meglio possibile anche in questa situazione. Ibra c'è, ci pensa Ibra. Devo esserci per forza o si perdono i tifosi. Non so se ci sarà un altro club dopo il Milan, io non chiudo mai le porte. Ma dovo solo in un posto dove comando, non in un posto in cui le parole non valgono niente.

