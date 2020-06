Ibrahimovic già disponibile per Milan-Roma: lo svedese pensa anche al futuro... In rossonero

Dopo l'ultimo controllo effettuato, il polpaccio sta meglio e Ibra sembra possa essere disponibile per essere in panchina per Milan-Roma del 28 giugno. Intanto, si è parlato

Più veloce del previsto il recupero di Zlatan Ibrahimovic? L'ultimo controllo ha dato esito positivo e lo svedese continuerà ad allenarsi per essere a disposizione di Pioli per Milan-Roma in programma il prossimo 28 giugno.

Ibra già disponibile per Milan-Roma

Ovviamente parliamo solo di panchina per il classe '81 che, inizialmente, sembrava dovesse restare fermo almeno fino a metà luglio dopo aver rimediato un infortunio al polpaccio, o per meglio dire una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro (senza conseguenze per il tendine d'Achille).

Il futuro di Ibra? Non è scontato dica addio al Milan...

Intanto si parla anche di futuro a Milanello. Sì perché dopo i dissidi con Gazidis di due settimane fa, Ibrahimovic sta comunque pensando ad una sua eventuale permanenza in rossonero anche per la prossima stagione. Ibrahimovic ha un accordo già per chiudere la carriera nel (suo) Hammarby, ma vuole posticipare quella fine, volendosi ancora mettere in gioco. Il Milan resta una carta valida per la prossima stagione con o senza Rangnick. Massara sta lavorando a tutto per trattenere Ibra e anche Gazidis, secondo la Gazzetta dello Sport, sembra orientato a voler trattenere l'ex Barcellona per avere quel famoso mix di giovani di belle speranze e di giocatori di esperienza (anche se a costi sostenibili). Il tutto è comunque rinviato a fine stagione, con la variabile di vedere o meno il Milan in Europa League, ma la permanenza di Ibra non sembra impossibile.

