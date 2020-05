Ibrahimovic, messaggio alla Bundesliga: "Quello che dicono, fanno. Ci vediamo presto"

Fa discutetere il botta e risposta su Instagram tra l'attaccante svedese del Milan e il profilo ufficiale in lingua inglese del massimo campionato tedesco. Ibra, dopo uno scampio reciproco di complimenti, si lascia andare a una sorta di appuntamento che, inevitabilmente, scatena mille interpretazioni.

Ogni post o messaggio sui social di Zlatan Ibrahimovic è destinato a dare adito a mille interpretazioni e a fare rumore. Non fa eccezione il post di Intagram attraverso il quale l'attaccante svedese del Milan, da pochi giorni rientrato in Italia, ha voluto complimentarsi con la Bundesliga che proprio oggi, sabato 16 maggio, è tornata in campo dopo il lungo stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus.

Ibra ha commentato la ripartenza del calcio tedesco con un inequivocabile "Quello che dicono, fanno". Un apprezzamento per il modo di agire della Bundesliga, senza dubbio, ma secondo alcuni anche una frecciata nei confronti della Serie A che, al contrario, è ferma dal 9 marzo. L'account ufficiale in lingua inglese della Bundesliga non si è lasciato sfuggire l'occasione rispondendo a Ibra con un messaggio altrettanto equivoco: "Sei il benvenuto". Immediata la controreplica di Ibra: "Ci vediamo presto". E il mistero si infittisce.

